Ворожа логіка війни на виснаження не працює на РФ, як вони очікували, - Згурець

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Попри те, що лінія оборони з противником є значною, але його просування, незважаючи на високу інтенсивність бойових дій, пригальмоване. Зараз питання до нашої влади полягає в перебудові підходів до нашої оборони, зокрема, до мобілізації та підготовки бригад відповідно до вимог управління на рівні бригад і вище. І все це лежить на нашій військово-політичній верхівці", - зауважив Згурець.

За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, українські військові на лінії фронту виконують свою роботу дуже добре. Якщо звернути увагу на кількість знищених ворогів, то стає зрозуміло, що логіка війни на виснаження насправді не працює для РФ так, як вони очікували, адже їхні втрати зростають. Нам важливо мінімізувати власні витрати й максимально використати цю війну на виснаження для знищення ворога.

"Відтермінування Рамштайну дійсно пов'язане з певними американськими політичними маніпуляціями всередині країни, але ситуація не є настільки критичною, щоб посипати голову попелом і говорити: "Ой, все пропало". Насправді лінія оборони тримається, і всі ці виклики поточного часу, сподіваюся, будуть вирішені з правильними для нас висновками", - наголосив Згурець.