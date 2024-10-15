ЗСУ стримують ворога попри нові резерви РФ: начальник Луганської ОВА про запеклі бої на Луганщині
Начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор зазначив, що ворог має завдання вийти на кордони з Харківською областю
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"На Луганщини тривають запеклі бої. Відбулися зміни в розташуванні військ, але хлопці відновили позиції. Ворог усіма силами намагається атакувати й захопити наші населені пункти, вибити хлопців з позицій, маючи завдання вийти на кордони з Харківською областю", - зауважив Лисогор.
За словами начальника Луганської обласної військової адміністрації, Сили оборони України утримують лінію фронту на Луганщині, завдаючи ворогу значних втрат і не дозволяючи йому досягти своїх цілей.
"Активні бої тривають постійно, майже безперервно, як на Білогорівці, так і в напрямку Невського та Серебрянського лісництва. Ворог активізувався, здійснюючи постійні атаки з РСЗВ. Основна проблема - це безпілотна авіація, яку ворог використовує, зокрема, для ударів по логістичних шляхах. Ситуація дійсно дуже важка, оскільки ворог підкинув нові резерви та продовжує атаки", - наголосив Лисогор.
- Протягом минулої доби між двома арміями на фронті відбулося 198 боєзіткнень. Найактивніше росіяни атакують на Курахівському, Покровському та Лиманському напрямках.
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