ЗСУ стримують ворога попри нові резерви РФ: начальник Луганської ОВА про запеклі бої на Луганщині

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"На Луганщини тривають запеклі бої. Відбулися зміни в розташуванні військ, але хлопці відновили позиції. Ворог усіма силами намагається атакувати й захопити наші населені пункти, вибити хлопців з позицій, маючи завдання вийти на кордони з Харківською областю", - зауважив Лисогор.

За словами начальника Луганської обласної військової адміністрації, Сили оборони України утримують лінію фронту на Луганщині, завдаючи ворогу значних втрат і не дозволяючи йому досягти своїх цілей.

"Активні бої тривають постійно, майже безперервно, як на Білогорівці, так і в напрямку Невського та Серебрянського лісництва. Ворог активізувався, здійснюючи постійні атаки з РСЗВ. Основна проблема - це безпілотна авіація, яку ворог використовує, зокрема, для ударів по логістичних шляхах. Ситуація дійсно дуже важка, оскільки ворог підкинув нові резерви та продовжує атаки", - наголосив Лисогор.