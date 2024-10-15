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Велика кількість військових РФ здається в полон через низький моральний дух, - командир екіпажу БПЛА "Кара небесна" Отченаш

Оксана Ліховід
15 жовтня, 2024 вiвторок
09:37
Війна з Росією полонені окупанти

Командир екіпажу безпілотних авіакомплексів "Кара небесна" 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" Нацгвардії України Андрій Отченаш зазначив, що значна частина особового складу РФ хоче вижити й здається в полон

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Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Ситуація на лінії оборони, яку тримає бригада "Рубіж", залишається напруженою. Протягом майже місяця ворог щодня продовжує штурмові дії, намагаючись досягти бодай якихось результатів. Однак фактично вони не досягають своїх цілей, враховуючи втрати, які зазнають. Ми знищуємо техніку противника та значну кількість його особового складу", - зауважив Отченаш.

За словами командира екіпажу безпілотних авіакомплексів "Кара небесна" 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" Нацгвардії України, є певна кількість військовополонених РФ, які добровільно здаються в полон через низький морально-психологічний стан.

"Росіяни починають усвідомлювати, що їх кидають на м'ясо. 80% ворожих штурмів розбиваються об лінію оборони нашої бригади, і вони просто гинуть. Тому значна частина особового складу РФ зараз хоче вижити й здається в полон", - наголосив Отченаш. 

  • Протягом минулої доби між двома арміями на фронті відбулося 198 боєзіткнень. Найактивніше росіяни атакують на Курахівському, Покровському та Лиманському напрямках.
  • Начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор зазначив, що ворог має завдання вийти на кордони з Харківською областю.

Теги:
Новини
Україна
військові
Донбас
російська армія
Луганщина
ЗСУ
полонені
Донеччина
окупанти
безпілотник
Військові новини
втрати окупантів
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