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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Восени у РФ будуть відбуватись дуже цікаві речі й вони невтішні для Кремля, - експерт конфліктології та аналізу Росії Шульга
Ексклюзив

Восени у РФ будуть відбуватись дуже цікаві речі й вони невтішні для Кремля, - експерт конфліктології та аналізу Росії Шульга

Віталій Бесараб
25 серпня, 2024 неділя
19:33
Війна з Росією москва, кремль

Доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга вважає, що до кінця поточного року в Росії наростатиме невдоволення росіян владою, яке буде тільки масштабуватись

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Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Фактично, всі ці проблемні та кризові моменти, які накопичились в Росії, були передбачуваними. Курська операція ЗСУ, яку президент Зеленський назвав військово-політичною, власне прискорила проблеми у РФ. Зокрема, примара мобілізації, яка витає у РФ, а також ще більшого тиску на ринок праці та на очікування самих росіян в питанні виїжджати, чи не виїжджати з території РФ. Я б назвав це точками кристалізації, на які буде нарощуватись далі невдоволення всередині Росії", - пояснив Шульга.

За словами експерта, до кінця року економічна та політична ситуація в Росії буде погіршуватись.

"Протягом осені ми з вами станемо свідками не політичними проявами незадоволення, зародки яких різних форм ми бачимо на прикордонних територіях РФ. Далі буде відбуватись масштабування невдоволення росіян. Це будуть різні форми невдоволення - аудіальні, візуальні й просто коментарі. До кінця поточного року точки кристалізації невдоволення росіян будуть масштабуватись. Фактично, ситуація в Росії тріщатиме по швах до кінця цього року", - додав він.

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Теги:
Економіка
Росія
санкції проти Росії
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