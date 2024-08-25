Восени у РФ будуть відбуватись дуже цікаві речі й вони невтішні для Кремля, - експерт конфліктології та аналізу Росії Шульга
Доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга вважає, що до кінця поточного року в Росії наростатиме невдоволення росіян владою, яке буде тільки масштабуватись
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Фактично, всі ці проблемні та кризові моменти, які накопичились в Росії, були передбачуваними. Курська операція ЗСУ, яку президент Зеленський назвав військово-політичною, власне прискорила проблеми у РФ. Зокрема, примара мобілізації, яка витає у РФ, а також ще більшого тиску на ринок праці та на очікування самих росіян в питанні виїжджати, чи не виїжджати з території РФ. Я б назвав це точками кристалізації, на які буде нарощуватись далі невдоволення всередині Росії", - пояснив Шульга.
За словами експерта, до кінця року економічна та політична ситуація в Росії буде погіршуватись.
"Протягом осені ми з вами станемо свідками не політичними проявами незадоволення, зародки яких різних форм ми бачимо на прикордонних територіях РФ. Далі буде відбуватись масштабування невдоволення росіян. Це будуть різні форми невдоволення - аудіальні, візуальні й просто коментарі. До кінця поточного року точки кристалізації невдоволення росіян будуть масштабуватись. Фактично, ситуація в Росії тріщатиме по швах до кінця цього року", - додав він.
- 23 серпня Сполучені Штати запровадили новий пакет санкції проти майже 400 фізичних та юридичних осіб, чиї товари та послуги дозволяли РФ підтримувати війну в Україні та ухилятись від західних санкцій.
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