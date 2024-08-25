Восени у РФ будуть відбуватись дуже цікаві речі й вони невтішні для Кремля, - експерт конфліктології та аналізу Росії Шульга

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Фактично, всі ці проблемні та кризові моменти, які накопичились в Росії, були передбачуваними. Курська операція ЗСУ, яку президент Зеленський назвав військово-політичною, власне прискорила проблеми у РФ. Зокрема, примара мобілізації, яка витає у РФ, а також ще більшого тиску на ринок праці та на очікування самих росіян в питанні виїжджати, чи не виїжджати з території РФ. Я б назвав це точками кристалізації, на які буде нарощуватись далі невдоволення всередині Росії", - пояснив Шульга.

За словами експерта, до кінця року економічна та політична ситуація в Росії буде погіршуватись.

"Протягом осені ми з вами станемо свідками не політичними проявами незадоволення, зародки яких різних форм ми бачимо на прикордонних територіях РФ. Далі буде відбуватись масштабування невдоволення росіян. Це будуть різні форми невдоволення - аудіальні, візуальні й просто коментарі. До кінця поточного року точки кристалізації невдоволення росіян будуть масштабуватись. Фактично, ситуація в Росії тріщатиме по швах до кінця цього року", - додав він.