Вражає географія завдання ударів: військовий експерт Снєгирьов про атаку РФ 26 серпня

Про це він розказав у етері Еспресо.

"Було декілька хвиль атак "шахедів", відповідно, потім крилатих та балістичних ракет. Найперша хвиля була вночі, приблизно 01:00, а друга хвиля пішла ближче до 06:00. Тобто знову використовувався комбінований характер атаки у першу чергу по енергетичних об'єктах України. Противник має на меті досягнути та уразити заздалегідь визначені цілі. Зазначу, вражає географія завдання ударів по енергетичних об'єктах на території України – 15 областей", - прокоментував військовий експерт.

За його словами, про можливий сценарій атаки РФ попереджалося ще до 24 серпня, цю інформацію надавали й американська, і німецька розвідки.

"Наразі вже є інформація, що у низці областей відчуваються досить серйозні проблеми з енергоживленням, відповідно, водопостачанням. Тактика ударів по об'єктах енергоструктурі буде продовжуватися й надалі. Мовиться про те, що у військовій доктрині РФ чітко зазначено – завдання превентивного характеру удару по об'єктах енергоструктури противника, України, з метою примусу до капітуляції. Знову таки будуть використовувати засоби ураження, крилаті та балістичні ракети, БПЛА, щоб створити передумови, як вони кажуть, "для початку мирного діалогу", але на російських умовах", - резюмував Дмитро Снєгирьов.