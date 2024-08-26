Вражає географія завдання ударів: військовий експерт Снєгирьов про атаку РФ 26 серпня
Дмитро Снєгирьов, військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа", зазначив, що противник має на меті досягнути та уразити заздалегідь визначені цілі, 26 серпня ворожої атаки зазнали 15 областей України
Про це він розказав у етері Еспресо.
"Було декілька хвиль атак "шахедів", відповідно, потім крилатих та балістичних ракет. Найперша хвиля була вночі, приблизно 01:00, а друга хвиля пішла ближче до 06:00. Тобто знову використовувався комбінований характер атаки у першу чергу по енергетичних об'єктах України. Противник має на меті досягнути та уразити заздалегідь визначені цілі. Зазначу, вражає географія завдання ударів по енергетичних об'єктах на території України – 15 областей", - прокоментував військовий експерт.
За його словами, про можливий сценарій атаки РФ попереджалося ще до 24 серпня, цю інформацію надавали й американська, і німецька розвідки.
"Наразі вже є інформація, що у низці областей відчуваються досить серйозні проблеми з енергоживленням, відповідно, водопостачанням. Тактика ударів по об'єктах енергоструктурі буде продовжуватися й надалі. Мовиться про те, що у військовій доктрині РФ чітко зазначено – завдання превентивного характеру удару по об'єктах енергоструктури противника, України, з метою примусу до капітуляції. Знову таки будуть використовувати засоби ураження, крилаті та балістичні ракети, БПЛА, щоб створити передумови, як вони кажуть, "для початку мирного діалогу", але на російських умовах", - резюмував Дмитро Снєгирьов.
- Увечері 25 серпня російська окупаційна армія запустила ударні БПЛА по території України. Зранку зафіксовано активність 11 російських бортів Ту-95МС та Ту-22М3.
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