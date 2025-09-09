Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Врешті-решт адміністрації Трампа доведеться змінити свою позицію щодо Росії, - Княжицький
Ексклюзив

Врешті-решт адміністрації Трампа доведеться змінити свою позицію щодо Росії, - Княжицький

Віталій Бесараб
9 вересня, 2025 вiвторок
20:41
Війна з Росією Трамп на даху

Адміністрація Дональда Трампа змушена буде змінити позиції щодо Росії через постійну брехню та маніпуляції російського керівництва щодо мирних переговорів з Україною

Зміст

Таку думку в етері Еспресо висловив народний депутат Микола Княжицький в етері Еспресо.

"США продовжує надавати Україні розвідувальні дані й раніше затверджену військову допомогу. Це позитивний момент. Тому я б дуже обережно говорив щодо позиції Дональда Трампа. Однак, сьогодні потрібно дивитись на його дії, а не слова. Поки що підтримка України, яка б могла бути набагато більшою, не здійснюється, але продовжується та що була і ми за це дуже вдячні", - розповів Княжицький.

Нардеп наголосив, що Путін не висловлює бажання завершувати війну проти України. Втім, як наголосив, адміністрація Трампа лише говорить про посилення тиску на Росії через затягування часу.

"Думаю, що адміністрація Дональда Трампа планувала мати з Росією бізнесові звʼязки й сподівались, не розбираючись глибоко у природі цього конфлікту, дуже легко завершити російсько-українську війну. Справа ж Путіна полягає в тому, щоб обдурити Трампа й весь світ, а також продовжувати війну, щоб на нього було менше тиску. На жаль, поки що Путін своїх цілей досягає, а Трамп лише говорить", - пояснив він.

Княжицький вважає, що Трамп і його оточення чудово розуміє, що Путін їх просто дурить і їм врешті-решт потрібно буде змінювати позицію щодо РФ.

"Було б дуже добре, якби мир через силу, який колись обіцяв Трамп, почав здійснюватись. Він, чесно кажучи, не вказував кого це буде стосуватись. Однак, як ми бачимо Україна в особі президента Зеленського й українського керівництва погоджується на все, що пропонує Трамп. Натомість Росія не погоджується ні на що. Саме тому, я вважаю, що сьогодні керівництво США загнане в кут, в них немає інструментів тиску на Путіна, санкції вони теж не хочуть вводити й не хочуть витрачати додаткові кошти на військову допомогу Україні. Разом з тим, вони бачать, що Путін їх відверто дурить. Тому, я гадаю, що адміністрації Трампа врешті-решт доведеться змінити свою позицію щодо Росії" - підсумував політик.
 

Теги:
Україна
Росія
Володимир Путін
Володимир Зеленський
санкції проти Росії
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
зброя для України
