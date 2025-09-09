Врешті-решт адміністрації Трампа доведеться змінити свою позицію щодо Росії, - Княжицький
Адміністрація Дональда Трампа змушена буде змінити позиції щодо Росії через постійну брехню та маніпуляції російського керівництва щодо мирних переговорів з Україною
Таку думку в етері Еспресо висловив народний депутат Микола Княжицький в етері Еспресо.
"США продовжує надавати Україні розвідувальні дані й раніше затверджену військову допомогу. Це позитивний момент. Тому я б дуже обережно говорив щодо позиції Дональда Трампа. Однак, сьогодні потрібно дивитись на його дії, а не слова. Поки що підтримка України, яка б могла бути набагато більшою, не здійснюється, але продовжується та що була і ми за це дуже вдячні", - розповів Княжицький.
Нардеп наголосив, що Путін не висловлює бажання завершувати війну проти України. Втім, як наголосив, адміністрація Трампа лише говорить про посилення тиску на Росії через затягування часу.
"Думаю, що адміністрація Дональда Трампа планувала мати з Росією бізнесові звʼязки й сподівались, не розбираючись глибоко у природі цього конфлікту, дуже легко завершити російсько-українську війну. Справа ж Путіна полягає в тому, щоб обдурити Трампа й весь світ, а також продовжувати війну, щоб на нього було менше тиску. На жаль, поки що Путін своїх цілей досягає, а Трамп лише говорить", - пояснив він.
Княжицький вважає, що Трамп і його оточення чудово розуміє, що Путін їх просто дурить і їм врешті-решт потрібно буде змінювати позицію щодо РФ.
"Було б дуже добре, якби мир через силу, який колись обіцяв Трамп, почав здійснюватись. Він, чесно кажучи, не вказував кого це буде стосуватись. Однак, як ми бачимо Україна в особі президента Зеленського й українського керівництва погоджується на все, що пропонує Трамп. Натомість Росія не погоджується ні на що. Саме тому, я вважаю, що сьогодні керівництво США загнане в кут, в них немає інструментів тиску на Путіна, санкції вони теж не хочуть вводити й не хочуть витрачати додаткові кошти на військову допомогу Україні. Разом з тим, вони бачать, що Путін їх відверто дурить. Тому, я гадаю, що адміністрації Трампа врешті-решт доведеться змінити свою позицію щодо Росії" - підсумував політик.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.91 Купівля 40.91Продаж 41.42
- EUR Купівля 48.02Продаж 48.73
- Актуальне
- Важливе