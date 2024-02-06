"Все буде залежати від забезпечення наших військ": Згурець про оборону Авдіївки

Про це він розповів в етері Еспресо



"Авдіївку можна утримувати. Сьогодні коксохім тримає оборону й інші напрямки навколо міста теж тримаються. Головне питання на сьогодні - забезпечення транспортного коридору через Ласточкине до Авдіївки. Адже від логістики будуть залежати наші можливості утримувати місто. Зараз відстань від зони бойових дій до цього шляху складає понад 1,5 км. Ворог намагається всі сили кинути саме на цю ділянку фронту", - розповів Згурець.



Аналітик зауважив, що ситуація для Сил оборони в Авдіївці значно ускладниться, якщо противник візьме під вогневий контроль лінії забезпечення наших підрозділів.



"Якщо ця лінія забезпечення буде перерізана й взята під щільний вогневий контроль противника, то логістика для наших військ в Авдіївці значно ускладниться. Тоді можуть виникнути проблема для наших військ на південь від цієї лінії. Саме тому, все буде залежати від сил та засобів, які будуть додані для того, щоб вибити противника з тих позицій, де вони мали просування останнім часом", - додав він.

3 лютого Генштаб ЗСУ інформував, що на Авдіївському напрямку відбили 20 атак ворога в районі населеного пункту Авдіївка та ще 3 атаки в районі Первомайського Донецької області

4 лютого у вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що на Авдіївському напрямку наші захисники відбили 21 атаку в районах населених пунктів Новобахмутівка, Степове, Авдіївка та ще 10 атак біля Тоненького, Сєверного, Первомайського, Невельського Донецької області