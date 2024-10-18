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Все речове майно, окрім броні та каски, яке видають військовослужбовцю, більше він не повертає, - Ярова

Ірена Моляр
18 жовтня, 2024 п'ятниця
16:08
Війна з Росією Дана Ярова

Дана Ярова, радниця заступника міністра оборони України, членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони, зазначила, що сьогодні, 18 жовтня, Мін'юст має оприлюднити наказ щодо порядку списання інвентарного майна для військовослужбовців

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Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Ми вже дотисли 222-й наказ щодо порядку списання інвентарного майна. Чекаємо, сьогодні, 18 жовтня, Мін'юст має викласти цей наказ. Відповідно, відсьогодні все речове майно, окрім броні та каски, яке видають військовослужбовцю, більше він не повертає нікому, тобто воно вже його. Також були робочі наради зі всіма родами військ стосовно їхньої екіпіровки речовим майном, бо останній раз це робили у 2015 році. Однак вже пройшло майже 10 років, динамічно йде війна, з'явилися нові роди військ, такі як безпілотні системи, але ніхто їх не запитував, що їм потрібно", - зауважила радниця заступника міністра оборони України.

За її словами, зараз готують доповідь до міністра оборони України щодо розробки для кожного роду військ сучасного майна.

"Наприклад, якщо фляга була закуплена навіть за 5 грн, але нею не користуються бійці, то це неефективне використання бюджетних коштів. Ми маємо закуповувати те, чим боєць буде користуватися кожного дня. Бо військові отримують речове майно, складають, і закуповують його собі самостійно. Я відчуваю "іспанський сором", бо в наших льотчиків речове майно зразка 1952 року минулого століття ще Радянського Союзу. Хоч вони й отримують матеріально-технічну допомогу від союзників, але це неврегульоване та не сформовано в нормативці. Тому зараз буде активна розробка всього необхідного та сучасного для кожного роду військ", - резюмувала Дана  Ярова.

  • 17 жовтня Офіс генпрокурора повідомив, що прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишніх посадовців Міністерства оборони України за підозрою в розтраті 2 млрд грн на неякісну амуніцію для ЗСУ.
Теги:
Україна
Міністерство оборони
військові
ЗСУ
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