Все складніше і складніше: начальник МВА Чаус про ситуацію у Часовому Яру
Сергій Чаус, начальник Часовоярської міської військової адміністрації, зазначив, що через постійні обстріли місто зазнає все більших руйнувань, крім того, ворог б'є по цивільному населенню, застосовуючи FPV-дрони
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Зараз ситуація у Часовому Яру є найскладнішою за весь час. Щодня посилюються обстріли. Сьогодні, 4 квітня, просто шалений день, на щастя без постраждалих, але велика кількість пожеж та пошкодженого житла. Кожного дня ми спостерігаємо таку картину, тому все складніше і складніше. Те, що посилюється ворожий наступ, ми це відчуваємо", - зауважив начальник Часовоярської міської військової адміністрації.
За його словами, в місті фактично бізнесу не залишилося, на цей момент працює лише один магазин.
"Базові потреби містян забезпечуються точково. Є станції підзарядки, що підключені до генераторів, і люди мають можливість зарядити свої гаджети, телефони, ноутбуки, ліхтарики. Щодо води - складніше питання, бо її треба довезти. У нас є свердловина, однак забезпечити понад 700 людей водою складно. Є точки видачі гуманітарної допомоги, які забезпечені баками з водою. Саме туди люди можуть приходити та набирати воду. Однак ворог б'є по цивільному населенню, застосовуючи FPV-дрони, такі факти зафіксовані вже неодноразово", - розказав Сергій Чаус.
- 3 квітня майор Національної гвардії, начальник штабу артилерії 4-ї бригади "Рубіж" Денис Нагорний зазначив, що ціллю росіян після Авдіївки став Часів Яр.
- Також командир екіпажу БПЛА "Кара Небесна" 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш повідомив, що поблизу Часового Яру на одного бійця Сил оборони припадає 7-10 росіян. Оперативна ситуація складна з декількох причин.з
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