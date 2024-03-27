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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Поблизу Часового Яру на одного бійця Сил оборони припадає 7-10 росіян, - командир екіпажу БПЛА "Кара Небесна"
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Поблизу Часового Яру на одного бійця Сил оборони припадає 7-10 росіян, - командир екіпажу БПЛА "Кара Небесна"

27 березня, 2024 середа
19:31
Війна з Росією на фото: Часів Яр

Командир екіпажу БПЛА "Кара Небесна" 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку поблизу Часового Яру

Про це він сказав в етері Еспресо.

"Оперативна ситуація на напрямку достатньо складна з декількох причин. Перше - це використання керованих авіаційних бомб, а також ФАБів. Друге - це на одного бійця Сил оборони України наразі йде приблизно 7-10 військовослужбовців Російської Федерації й у нас надзвичайна потреба у підтримці особового складу у резервах. Тому я сподіваюся, що закон про мобілізацію все ж таки приймуть і ми зможемо боронити наш край значно якісніше. Тоді, коли в нас буде у підрозділах та кількість особового складу, яка потрібна для оборони нашої країни", - пояснив Отченаш.

Військовий наголосив, попри те, що на кожного українського військовослужбовця йде величезна кількість росіян, більшість з них вмирає або є пораненими.

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Щодо просування та вдалих операцій ворога, командир екіпажу БПЛА розповів: "З урахуванням втрат техніки особового складу, які наразі є у представників Російської Федерації всі їхні локальні перемоги - це декілька посадок, які є абсолютно нераціональними. Тобто кожного разу, коли ми відходимо з якогось оборонного рубежу, ми відходимо на кращі позиції для того, щоб знищувати ворога якісніше".

Цьогоріч порівняно з 2023 ворог почав активніше використовувати КАБи та ФАБи.

"Потрібно розуміти, що ці ракети є дешевшими у виготовленні, тому росіяни мають можливість використовувати їх у великій кількості при тому вони несуть величезну кількість розрухи. Вони можуть використовувати їх саме для знищення наших позицій і просто для знищення житлових будинків. Тобто вони намагаються стирати Часів Яр з лиця землі", - додав Отченаш.

Теги:
військові
ЗСУ
Донеччина
безпілотник
Військові новини
Часів Яр
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