Ситуація біля Часового Яру погіршується, - DeepState
Український недержавний OSINT-проєкт DeepState, що відстежує ситуацію на фронті, стверджує про погіршення становища на схід від міста Часів Яр Донецької області
Таку інформацію оприлюднено ввечері у неділю, 24 березня 2024 року, в офіційному ТГ-каналі проєкту.
"Ворог користується (наявним в українців - ред.) браком засобів ураження та перевагою у живій силі та техніці. Ситуація повільно, але впевнено, погіршується", - йдеться у повідомленні.
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Зокрема, як заявляють у DeepState з посиланням на сьогоднішнє відео від бійців ДУК зі складу 67-ї бригади ЗСУ, "тривають зіткнення вздовж залізничного полотна східніше Часового Яру".
- Часів Яр знаходиться на захід від окупованого росіянами міста Бахмут та входить до Бахмутської агломерації.
- 12 березня активіст Віталій Жучков повідомив, що адміністрація Часового Яру заборонила вʼїзд у місто журналістам та волонтерам через активізацію обстрілів росіянами.
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