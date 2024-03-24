Ситуація біля Часового Яру погіршується, - DeepState

Таку інформацію оприлюднено ввечері у неділю, 24 березня 2024 року, в офіційному ТГ-каналі проєкту.

"Ворог користується (наявним в українців - ред.) браком засобів ураження та перевагою у живій силі та техніці. Ситуація повільно, але впевнено, погіршується", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, як заявляють у DeepState з посиланням на сьогоднішнє відео від бійців ДУК зі складу 67-ї бригади ЗСУ, "тривають зіткнення вздовж залізничного полотна східніше Часового Яру".