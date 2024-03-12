Часів Яр закрили для журналістів та волонтерів, - активіст Жучков

Про це він розповів в етері Еспресо

"Часів Яр закрито для журналістів та волонтерів. Оскільки адміністрація не хоче наражати на небезпеку людей. Втім, що стосується цивільних громадян, які залишились в місті, то забезпечення їх харчами сьогодні займається безпосередньо адміністрація міста. Сьогодні з Костянтинівки постійно везуть продукти та воду. Також в громадян є ще окремі запаси", - розповів Жучков.

За словами Жучкова, росіяни не припиняють обстріли Часового Яру.

"Місто дуже обстрілюється. Окупанти постійно скидають на Часів Яр КАБи. Також над містом постійно літають ворожі дрони. В неділю, 10 березня, у місті був дуже серйозний приліт. Був дуже серйозно поранений місцевий мешканець і його не вдалось врятувати. Люди це все бачать, але все одно не виїжджають з міста", - додав він.