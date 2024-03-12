Часів Яр закрили для журналістів та волонтерів, - активіст Жучков
Активіст Віталій Жучков повідомив, що адміністрація Часового Яру заборонила вʼїзд у місто журналістам та волонтерам через активізацію обстрілів росіянами
Про це він розповів в етері Еспресо
"Часів Яр закрито для журналістів та волонтерів. Оскільки адміністрація не хоче наражати на небезпеку людей. Втім, що стосується цивільних громадян, які залишились в місті, то забезпечення їх харчами сьогодні займається безпосередньо адміністрація міста. Сьогодні з Костянтинівки постійно везуть продукти та воду. Також в громадян є ще окремі запаси", - розповів Жучков.
За словами Жучкова, росіяни не припиняють обстріли Часового Яру.
"Місто дуже обстрілюється. Окупанти постійно скидають на Часів Яр КАБи. Також над містом постійно літають ворожі дрони. В неділю, 10 березня, у місті був дуже серйозний приліт. Був дуже серйозно поранений місцевий мешканець і його не вдалось врятувати. Люди це все бачать, але все одно не виїжджають з міста", - додав він.
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