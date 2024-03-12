Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Часів Яр закрили для журналістів та волонтерів, - активіст Жучков
Ексклюзив

Часів Яр закрили для журналістів та волонтерів, - активіст Жучков

12 березня, 2024 вiвторок
08:29
Війна з Росією Журналісти на війні

Активіст Віталій Жучков повідомив, що адміністрація Часового Яру заборонила вʼїзд у місто журналістам та волонтерам через активізацію обстрілів росіянами

Про це він розповів в етері Еспресо

"Часів Яр закрито для журналістів та волонтерів. Оскільки адміністрація не хоче наражати на небезпеку людей. Втім, що стосується цивільних громадян, які залишились в місті, то забезпечення їх харчами сьогодні займається безпосередньо адміністрація міста. Сьогодні з Костянтинівки постійно везуть продукти та воду. Також в громадян є ще окремі запаси", - розповів Жучков.

За словами Жучкова, росіяни не припиняють обстріли Часового Яру.

"Місто дуже обстрілюється. Окупанти постійно скидають на Часів Яр КАБи. Також над містом постійно літають ворожі дрони. В неділю, 10 березня, у місті був дуже серйозний приліт. Був дуже серйозно поранений місцевий мешканець і його не вдалось врятувати. Люди це все бачать, але все одно не виїжджають з міста", - додав він.

  • Протягом минулої доби на фронті відбулося 72 бойових зіткнення. Російські окупанти намагалися атакувати на 6 напрямках, але ЗСУ відбили більшість ворожих атак і ліквідували ще 910 військових РФ
  • 8 березня командир екіпажу БПЛА "Кара Небесна" 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш повідомив, що росіяни підтягнули великі й потужні резерви на Бахмутський напрямок
Теги:
журналісти
волонтери
російська армія
ЗСУ
окуповані території
окупанти
Бахмут
Військові новини
волонтери і війна
Читайте також:
Трамп і Байден
9 березня, 2024 субота
У США ситуація розвивається точнісінько по сценарію, який був в 1979-1980 роках: Безсмертний про затримку американської допомоги Україні
блокада кордону, Польща
11 березня, 2024 понедiлок
ДПСУ заперечила блокування поляками пасажирських автобусів на кордоні
Роман Безсмертний
9 березня, 2024 субота
Вже складається зрозумілою ситуація щодо маневрів у наступні місяці, які будуть здійснюватися Москвою, - Безсмертний
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.2
    Купівля 38.2
    Продаж 38.7
  • EUR
    Купівля 41.62
    Продаж 42.38
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
12 березня
09:45
Оновлено
легіон "Свобода Росії"
"Легіон іде на вибори. Чекайте нас": російські добровольці заявили про перетин кордону та бої в РФ
09:44
Ексклюзив
наркотики
На ТОТ процвітає наркотрафік, який контролюється спецслужбами РФ, - заступник голови Бердянської райради Дудукалов
09:40
тренування армії США в Румунії
Байден заявив, що зараз немає потреби в додаткових військах США в Польщі
09:39
Хусити
США та Британія вдарили по Ємену, хусити у відповідь обіцяють посилити атаки до свята Рамадану
09:16
Ексклюзив
російський добровольчий корпус РДК
"Вдалий політичний та військовий момент": Згурець про перетин кордону РФ російськими добровольцями
08:58
Аріель Генрі
Повстання банд на Гаїті: прем'єр Анрі подав у відставку
08:54
Оновлено
шахед
Росія атакувала центр та захід України "шахедами": на Тернопільщині влучання в об'єкт інфраструктури
08:49
Інфографіка
військовий квиток, мобілізація
Мобілізаційний резерв України становить 4,8 млн чоловіків. Дослідження Texty.org.ua
08:36
Оновлено
Оскар
Перемогу фільму "20 днів у Маріуполі" вирізали з міжнародної телеверсії "Оскара", у Disney пояснили причину
08:20
OPINION
Микола Княжицький
Оскар для України: де тут держава?
08:13
Інтерв’ю
Ігор Айзенберг
Чи буде Маск визначати зовнішню політику США. Розмова із професором Ігорем Айзенбергом
08:02
OPINION
Віктор Шлінчак
Що пішло не так із законом про мобілізацію
07:58
Оновлено
втрати окупантів
Крилата ракета, 23 артсистеми і 910 окупантів: Генштаб оновив втрати армії РФ за добу війни в Україні
07:55
Роберт Левандовські (в центрі), Наполі - Барселона
Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 12 березня
07:53
Держдума РФ. Виступає Володін
"Для забезпечення прав воєнкорів": до держдуми не внесуть ініціативи щодо заборони на публікацію даних про "прильоти" у РФ, - ЗМІ
07:28
Росія відновила поставки зброї з КНДР морем, - NK Pro
07:13
Євросоюз
Єврокомісія 12 березня запропонує почати переговори про вступ Боснії і Герцеговини до ЄС, - Politico
06:55
УПЛ: розклад матчів та трансляцій 21-го туру
06:40
Оновлено
війна з Росією нафта ППО безпілотник
У Росії дрони атакували сім областей: у двох влучили в нафтобази
06:27
Держдепартамент США
Держдеп США відреагував на пропозицію Дуди щодо збільшення бюджетів для оборони НАТО
05:34
Румунія
У Румунії задоволені змінами до законів про права нацменшин в Україні, - Стефанішина
05:14
Всеволод Князєв
Штраф та конфіскація: Князєв остаточно програв апеляцію по одному зі звинувачень
04:18
Коронавірус
У МОЗ заявили, що COVID-19 остаточно переходить у розряд сезонних захворювань
03:50
наука Антарктида Україна
На станцію "Академік Вернадський" вирушила 29-та антарктична експедиція
03:23
корабель війна з росією Миколаївщина
ВМС України повідомили про знищений пункт управління армії РФ на судні "Механік Погодін"
03:18
Катаріна Матернова
Матернова про шлях України в ЄС: багато вимог здаватимуться безпричинними, але членство варте цього
02:27
на фото: Костін
Офіс генпрокурора розслідує причетність Білорусі до викрадення українських дітей
02:20
Олаф Шольц
Шольц підтвердив, що не погодиться передати ракети Taurus Україні
02:01
Оновлено
Роман Червінський, суд
Справа Червінського: адвокатам ексрозвідника відмовили у клопотанні про відвід судді
01:52
Boeing 737 MAX 9, Alaska Airlines
Акції Boeing впали на 25% через розслідування інцидентів із 737 MAX, - Bloomberg
01:24
росія - китай
Китай надає допомогу економіці та сфері безпеки РФ, - розвідка США
00:56
санкції проти Росії
Україна може отримати перші кошти з заморожених активів РФ вже у липні, - FT
2024, понедiлок
11 березня
23:56
Оновлено
грузія
Уряд Грузії зажадав від України видачі ексурядовців Саакашвілі, Арахамія відповів трьома пропозиціями
23:34
Обстріл Берислава на Херсонщині 14 жовтня
Росіяни вдарили по селу на Херсонщині: вбили літнього чоловіка
23:19
хакер
Естонські урядові установи зазнали найбільшої кібератаки в історії країни
23:18
Білий Дім
Бюджетний запит США включає $482 млн на підтримку України та $1,5 млрд - на протидію РФ
23:14
Ексклюзив
Сергій Руденко
Закликом до мирних переговорів із РФ Ватикан грає на боці Путіна, - журналіст Руденко про "білий прапор" від Папи Франциска
22:34
Володимир Зеленський
"Чому б не подумати про техперсонал": Зеленський прокоментував ідею Макрона щодо відправки військ в Україну
21:51
Ексклюзив
Путін та Кім Чен Ин
Росія не здатна вести війну на виснаження без допомоги союзників, - генерал-запасу СБУ Ягун
21:37
Володимир Зеленський
Підготовка до "Рамштайна" та обмеження зв'язків РФ у світі: Зеленський заслухав Сирського, Умєрова та Буданова окремо від Ставки
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV