Ворог намагається захопити Часів Яр, - командир екіпажу БПЛА "Кара Небесна"
Командир екіпажу БПЛА "Кара Небесна" 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш зазначив, що росіяни підтягнули великі й потужні резерви
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Росіяни підтягнули великі й потужні резерви. Вони намагатимуться знищити й захопити Часів Яр. Сили оборони роблять усе можливе, щоб цього не відбулося. Наразі ворог продовжує використовувати керовані авіаційні бомби, щоб знищувати місто та посилають величезну кількість особового складу", - зауважив Отченаш.
За словами командира екіпажу БПЛА "Кара Небесна", співвідношення українських військовослужбовців до росіян інколи становить один до двадцяти.
"Тому все залежить від кількості боєприпасів, мотивації особового складу, морально-психологічного стану особового складу. Ми готові боронити наш край і знищувати ворога. Ми зробимо все для того, щоб окупанти не захопили Часів Яр", - наголосив Отченаш.
- Протягом минулої доби на фронті відбулося 86 бойових зіткнень. Українські військові відбили ворожі атаки на 7 напрямках та знищили 880 окупантів.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що тренувальні місії союзників для навчання військових можна направити в Україну, якщо це буде ефективніше.
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