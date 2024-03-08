Ворог намагається захопити Часів Яр, - командир екіпажу БПЛА "Кара Небесна"

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Росіяни підтягнули великі й потужні резерви. Вони намагатимуться знищити й захопити Часів Яр. Сили оборони роблять усе можливе, щоб цього не відбулося. Наразі ворог продовжує використовувати керовані авіаційні бомби, щоб знищувати місто та посилають величезну кількість особового складу", - зауважив Отченаш.

За словами командира екіпажу БПЛА "Кара Небесна", співвідношення українських військовослужбовців до росіян інколи становить один до двадцяти.

"Тому все залежить від кількості боєприпасів, мотивації особового складу, морально-психологічного стану особового складу. Ми готові боронити наш край і знищувати ворога. Ми зробимо все для того, щоб окупанти не захопили Часів Яр", - наголосив Отченаш.