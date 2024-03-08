Кулеба закликав союзників направити в Україну тренувальні місії для навчання військових
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що тренувальні місії союзників для навчання військових можна направити в Україну, якщо це буде ефективніше
Про це він сказав під час виступу на відеоконференції міністрів закордонних справ та оборони країн-союзниць щодо підтримки України, передає "Європейська правда".
Зазначається, що Кулеба закликав учасників зустрічі ухвалювати рішення, зважаючи на два правила: швидше і більше.
Він наголосив на необхідності виробляти та закуповувати більше снарядів та ракет для України, створювати можливості для ремонту пошкодженої техніки на території країни.
"Якщо ефективніше і більше українських військовослужбовців можна тренувати в Україні, а не за кордоном, значить, потрібні саме такі рішення", - наголосив Кулеба.
Очільник МЗС підкреслив необхідність якнайшвидшого нарощування темпів виробництва зброї в Європі, щоб задовольнити потреби України та європейських партнерів.
Він закликав усунути всі перешкоди для розвитку та налагодження співпраці європейських оборонних індустрій та виділити всі необхідні ресурси для створення нових виробничих потужностей.
- До кінця літа 2024 року 60 тис. українських військових пройдуть підготовку на території держав - членів Європейського Союзу в рамках Місії ЄС з надання військової допомоги Україні.
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