Кулеба закликав союзників направити в Україну тренувальні місії для навчання військових

Про це він сказав під час виступу на відеоконференції міністрів закордонних справ та оборони країн-союзниць щодо підтримки України, передає "Європейська правда".

Зазначається, що Кулеба закликав учасників зустрічі ухвалювати рішення, зважаючи на два правила: швидше і більше.

Він наголосив на необхідності виробляти та закуповувати більше снарядів та ракет для України, створювати можливості для ремонту пошкодженої техніки на території країни.

"Якщо ефективніше і більше українських військовослужбовців можна тренувати в Україні, а не за кордоном, значить, потрібні саме такі рішення", - наголосив Кулеба.

Очільник МЗС підкреслив необхідність якнайшвидшого нарощування темпів виробництва зброї в Європі, щоб задовольнити потреби України та європейських партнерів.

Він закликав усунути всі перешкоди для розвитку та налагодження співпраці європейських оборонних індустрій та виділити всі необхідні ресурси для створення нових виробничих потужностей.