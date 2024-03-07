ЄС підготує 60 тис. українських військовослужбовців до кінця цього літа
До кінця літа 2024 року 60 тис. українських військових пройдуть підготовку на території держав - членів Європейського Союзу в рамках Місії ЄС з надання військової допомоги Україні
Про це йшлось у заяві ЄС, виголошеній на засіданні Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ у Відні, передає Укрінформ.
"Місія ЄС з надання військової допомоги Україні (EUMAM) є найбільшою військовою місією в історії Європейського Союзу, і до кінця літа цього року 60 тис. українських військових пройдуть підготовку на території країн-членів ЄС", - наголошують у заяві.
Водночас було зазначено, що наразі країни ЄС виділили понад €28 млрд летальної та нелетальної військової допомоги для України.
"Наша відданість Україні залишається непохитною. ЄС та його держави-члени єдині та стійкі у своїй рішучій підтримці, будь-то політична, фінансова, економічна, гуманітарна, військова чи дипломатична підтримка", - йдеться в заяві.
Також у ЄС акцентували на тому, що Росія повинна негайно припинити свою війну проти України - "повністю і беззастережно вивести всі свої війська та військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів".
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