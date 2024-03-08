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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

Російська армія за добу втратила 880 військових, 25 артсистем та 11 танків

8 березня, 2024 п'ятниця
07:55
Війна з Росією знищений російський танк Т-72

Протягом минулої доби на фронті відбулося 86 бойових зіткнень. Українські військові відбили ворожі атаки на 7 напрямках та знищили 880 окупантів

Про це 8 березня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 422 310 (+880) осіб,
  • танків ‒ 6706 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 12 798 (+19) од,
  • артилерійських систем – 10 375 (+25) од,
  • РСЗВ – 1011 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 704 (+3) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7998 (+35) од,
  • крилаті ракети ‒ 1919 (+0) од,
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 13 598 (+66) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1656 (+9) од.

Зведення Генштабу: Сили оборони впродовж доби відбили атаки РФ на 7 напрямках, найбільше - на Новопавлівському

У зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог здійснив 2 атаки в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, намагаючись покращити своє тактичне положення.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 13 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 6 атак противника в районах населених пунктів Андріївка та Кліщіївка Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 23 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Орлівка, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди, Красногорівки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог, 27 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ЗСУ відбили 2 атаки противника в районах Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби, противник здійснив 3 безуспішні штурмові дії.

Армія РФ завдала 4 ракетних та 74 авіаційних удари по Україні

Протягом минулої доби відбулося 86 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 74 авіаційних удари, здійснив 101 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 37 БПЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 33 цих ударних БПЛА було знищено.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Бабелівка Сумської області; Вовчанськ, Іванівка, Степова Новоселівка Харківської області; Ямполівка, Андріївка, Григорівка, Торецьк, Дружба, Костянтинівка, Часів Яр, Іванівське, Новобахмутівка, Очеретине, Уманське, Красногорівка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Вугледар, Урожайне Донецької області; Роботине, Мала Токмачка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Сили оборони уразили два засоби ППО та склад пально-мастильних матеріалів противника

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника. 

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по району зосередження особового складу, 2 засобах протиповітряної оборони, станції радіоелектронної боротьби та складу пально-мастильних матеріалів противника.

  • Протягом доби 7 березня на фронті відбулося 70 бойових зіткнень. Українські захисники відбили 20 російських атак на Авдіївському напрямку, авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу ворога.
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