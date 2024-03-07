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Війна з Росією: хроніка
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Авіація Сил оборони протягом доби завдала ударів по 11 районах зосередження росіян, було відбито 20 ворожих атак на Авдіївському напрямку, - Генштаб

7 березня, 2024 четвер
20:02
Війна з Росією Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна

Протягом доби 7 березня на фронті відбулося 70 бойових зіткнень. Українські захисники відбили 20 російських атак на Авдіївському напрямку, авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу ворога

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 7 березня.

Ворожі обстріли України

За добу ворог завдав 3 ракетних та 43 авіаційних удари, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню позицій наших військ та населених пунктів. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

Ситуація на основних напрямках фронту

Протягом доби відбулося 70 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Бабелівка Сумської області та Вовчанськ Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 30 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку ворог 2 рази атакував позиції наших захисників в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. Росіяни завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Іванівка та Степова Новоселівка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 7 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Роздолівка Донецької області, де ворог, намагався прорвати оборону наших військ. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 20 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку відбито 5 атак противника в районах населених пунктів Андріївка та Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити своє тактичне положення. Також ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Григорівка, Торецьк та Дружба Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Орлівка, Первомайське, Невельське Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Новобахмутівка, Очеретине, Уманське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 20 населених пунктів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди, Красногорівки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 19 разів намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Костянтинівка та Вугледар Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 20 населених пунктів.

На Оріхівському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Малинівка, Чарівне, Білогір’я, Новоданилівка, П’ятихатки Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", на Херсонському напрямку, ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, РФ здійснила одну  безрезультатну штурмову дію. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них місто Херсон, Тягинка, Іванівка, Кринки, Новотягинка Херсонської області. Противник завдав авіаційного удару в районі Миколаївки Херсонської області.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, 2 засобах протиповітряної оборони, 1 станції радіоелектронної боротьби та 1 складу пально-мастильних матеріалів противника.

  • Аналітики з NYT дослідили, що причиною невеликих, але швидких успіхів російських військ за межами Авдіївки є не лише зменшення скорочення західної допомоги, а й слабка українська оборона.

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