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Росіяни просуваються на Авдіївському напрямку через слабку оборону, - NYT

2 березня, 2024 субота
19:27
Війна з Росією Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна

Причиною невеликих, але швидких успіхів російських військ за межами Авдіївки є не лише зменшення скорочення західної допомоги, а й слабка українська оборона

Про це повідомляє The New York Times.

Згідно зі супутниковими знімками, зробленими компанією Planet Labs, на захід від Авдіївки українська оборона складається з примітивних земляних укріплень, часто зі сполучною траншеєю для піхотних військ, щоб дістатися до вогневих позицій ближче до ворога, але містить мало чого іншого.

У виданні зауважили, що цим лініям окопів бракує багатьох додаткових укріплень, які б сприяли стримуванню російських танків і допомогли б захистити головні дороги.

Захоплення Авдіївки 17 лютого стало першим значним просуванням Росії з травня минулого року. 

Українська армія стверджувала, що забезпечила собі оборонні рубежі за межами міста. Однак за тиждень окупанти захопили три села на захід від Авдіївки, і претендують щонайменше на ще одне.

Відтоді офіційні представники США в приватних розмовах почали висловлювати занепокоєння тим, що Україна недостатньо добре зміцнила свої оборонні рубежі на ранньому етапі й тепер може зіткнутися з наслідками, оскільки російські підрозділи просуваються за межі Авдіївки.

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Відсутність надійних українських окопів у цьому районі особливо помітна на тлі потужної російської оборони, яка завадила українському контрнаступу минулого літа, що зрештою призвело до його провалу.

На відміну від погано укріплених сіл, які російські війська намагаються захопити під Авдіївкою, Вербове має концентричне кільце укріплень, яке починається з достатньо широкої траншеї, щоб затримати танки і бронемашини, далі йде сітка цементних загороджень, відомих як "зуби дракона", і, нарешті, широка траншея для піхоти.

Супутникові знімки, зроблені в лютому, показують багатошарову російську оборону на захід від Вербового, а на навколишніх полях видно тисячі воронок від снарядів.

Існує багато можливих причин, чому Україна не має достатньої кількості оборонних споруд.

Однією з них, на думку американських військових експертів, може бути те, що українська влада минулого року була надто зосереджена на наступальних операціях, щоб виділити необхідні ресурси на будівництво численних окопів і танкових пасток, які російські інженери будували з кінця 2022 року на півдні країни.

"Кого це хвилювало і хто розглядав це як варіант - адже це дуже дорогий варіант - будівництво оборонних ліній? Ніхто", - заявив Сергій Грабський, полковник української армії у відставці, зазначивши, що на той час в України було мало ресурсів.

За словами американських урядовців, причиною цього тут також міг бути психологічний фактор, оскільки українські війська інтенсивно мінували певні райони, щоб перешкодити просуванню російських військ, це було мовчазним визнанням того, що вони навряд чи будуть проводити наступальні операції в тому ж районі в майбутньому. 

За словами посадовців, вони фактично списали б цю територію під російські війська.

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Аналітик Black Bird Group Пасі Паройнен, який аналізує супутникові знімки та контент соціальних мереж з поля бою, заявив, що попри те, що наразі на Авдіївському напрямку "готуються нові позиції, але вони ще не становлять особливо грізної оборонної лінії" у порівнянні з масштабом з російськими укріпленнями на півдні.

Ситуація на Авдіївському напрямку

За словами заступника командира 3-ї ОШБр Максима Жоріна, наразі росіяни тиснуть абсолютно по всій смузі навколо Авдіївки. Про це він написав на своєму Telegram-каналі.

"Звісно, що тактика ворога змінилась, бо не можна воювати однаково в полі, в лісосмузі та в міській забудові. Характер дій відрізняється, проте загальна стратегія залишається: ах***вша кількість піхоти, підсилена авіацією, артилерією, технікою", - зазначив він.

Жорін додав, що для 3-ї ОШБр з моменту, як вони потрапили на цей напрямок, мало що змінилось, оскільки тривають безперервні бої, бригада постійно відбиває російські штурми або реалізує власні контратакувальні дії.

  • 1 березня командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що на Авдіївському напрямку ворог має значну перевагу в боєприпасах, збільшує кількість артилерійських обстрілів, підтягує нові резерви та має локальні успіхи.
Теги:
Україна
Росія
ЗСУ
Авдіївка
Військові новини
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