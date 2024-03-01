На Авдіївському напрямку РФ має значну перевагу в боєприпасах і збільшує кількість артобстрілів, – Тарнавський

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"На Авдіївському напрямку противник збільшує інтенсивність артилерійських обстрілів, має значну перевагу в боєприпасах, нарощує чисельність штурмових груп - аж до батальйонно-тактичної групи, кидає в дій нові резерви, відтак має деякі локальні успіхи", - написав він.

"При цьому оперативна обстановка є динамічною. Сили оборони продовжують ведення оборонної операції, подекуди відновлюють втрачені позиції, виставляють додаткові позиції відділень, вогневі позиції, спостережні пункти", - додав генерал.

За минулу добу ЗСУ відбили на цьому напрямку 25 атак ворога.

Загалом за минулу добу в операційній зоні ОСУВ "Таврія" противник завдав 36 авіаударів, вчинив 56 бойових зіткнень, 1074 обстріли та застосував 118 ударів дронів-камікадзе.

При цьому окупанти втратили 5 танків, 13 бойових бронемашин, 2 артсистеми, 11 автомобілів, 2 засоби ППО, 3 одиниці спецтехніки. Також Силами оборони було уражено ворожий бліндаж.