На Авдіївському напрямку РФ має значну перевагу в боєприпасах і збільшує кількість артобстрілів, – Тарнавський
На Авдіївському напрямку ворог має значну перевагу в боєприпасах, збільшує кількість артилерійських обстрілів, підтягує нові резерви та має локальні успіхи
Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
"На Авдіївському напрямку противник збільшує інтенсивність артилерійських обстрілів, має значну перевагу в боєприпасах, нарощує чисельність штурмових груп - аж до батальйонно-тактичної групи, кидає в дій нові резерви, відтак має деякі локальні успіхи", - написав він.
"При цьому оперативна обстановка є динамічною. Сили оборони продовжують ведення оборонної операції, подекуди відновлюють втрачені позиції, виставляють додаткові позиції відділень, вогневі позиції, спостережні пункти", - додав генерал.
За минулу добу ЗСУ відбили на цьому напрямку 25 атак ворога.
Загалом за минулу добу в операційній зоні ОСУВ "Таврія" противник завдав 36 авіаударів, вчинив 56 бойових зіткнень, 1074 обстріли та застосував 118 ударів дронів-камікадзе.
При цьому окупанти втратили 5 танків, 13 бойових бронемашин, 2 артсистеми, 11 автомобілів, 2 засоби ППО, 3 одиниці спецтехніки. Також Силами оборони було уражено ворожий бліндаж.
- Командування Сил оборони 17 лютого ухвалило рішення про виведення підрозділів з Авдіївки й перехід до оборони на більш вигідних рубежах.
- 26 лютого речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій повідомив, що ЗСУ вийшли з села Ласточкине, розташованого в 6 км від тимчасово окупованої Авдіївки Донецької області та посилюють лінію оборони, аби не допустити просування ворога.
- Того ж дня Лиховій заявив, що Росія продовжує спроби наступу у напрямку села Орлівка з трьох напрямків, але не має успіху. Авіація та артилерія РФ перетворюють фортифікації та села на руїни, тому іноді ЗСУ змушені відходити.
- 27 лютого українські війська відійшли від сіл Сєверне й Степове, що під Авдіївкою.
- 1 березня в ОСУВ "Хортиця" заявили, що ворог намагається захопити Часів Яр, аби відкрити собі дорогу на Костянтинівку, Слов'янськ і Краматорськ.
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