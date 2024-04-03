У бригаді "Рубіж" назвали мету ворога на Бахмутському напрямку та місця зосередження зусиль і спроб наступу

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Перебуваю на Бахмутському напрямку. Противник зосередив основні зусилля на Часів Яр, почавши активні наступальні дії на Іванівське та Богданівку. Метою ворога є вихід до каналу Сіверський Донець - Донбас. З кожним днем росіяни нарощують удари КАБами та артилерією. Особливо вночі активно працюють ворожі FPV-дрони", - зауважив Нагорний.

За словами начальника штабу артилерії 4-ї бригади "Рубіж", попри те, що ЗСУ проводять активну контрбатарейну боротьбу, росіяни не припиняють закидувати власним "м'ясом" усі посадки та опорні пункти.

"Тобто ціллю після Авдіївки для противника став Часів Яр. І там вони надалі намагатимуться сконцентрувати свої зусилля", - наголосив Нагорний.

Нещодавно командир екіпажу БПЛА "Кара Небесна" 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш повідомив, що поблизу Часового Яру на одного бійця Сил оборони припадає 7-10 росіян. Оперативна ситуація складна з декількох причин.

Микола Маломуж зазначив, що росіяни не змогли повністю захопити Часів Яр Донецької області. Зараз там тривають позиційні бої з переміщеними маневрами.











