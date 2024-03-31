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Якщо ЗСУ відійдуть з Часового Яру, то залишать за ним вогневий контроль, - генерал Маломуж

31 березня, 2024 неділя
19:33
Війна з Росією Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна

Росіяни не змогли повністю захопити Часів Яр Донецької області. Зараз там тривають позиційні бої з переміщеними маневрами

Про це повідомив генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж в етері телеканалу "Еспресо". 

"Командири одного з підрозділів, які знаходяться у цьому секторі, доповіли, що зараз тривають важкі бої. Але росіяни не захопили Часів Яр повністю. Там тривають позиційні бої з переміщеними маневрами. Українські війська проводять різні операції, щоб нейтралізувати зусилля ворога. Часів Яр є надзвичайно важливою точкою для ЗСУ. Думаю, ми будемо її утримувати далі. В крайньому разі, якщо ЗСУ відійдуть на інші позиції, то залишать вогневий контроль за цим сектором", - зазначив він.

Для української сторони взяття росіянами Часового Яру буде негативним сигналом. Адже там є панівні висоти, які дають можливість ворогу обстрілювати багато секторів у напрямку Бахмута, і комунікаційні шляхи, каже Маломуж.

"Такий формат послаблює позиції в цьому регіоні. Але думаю, ЗСУ не дозволять ворогу вільно займати там позиції та проводити операції відносно стратегічних сил, які туди підтягнуті. Зараз триває боротьба за Часів Яр, в напрямку Андріївки, околиць Бахмуту, де ЗСУ зайняли більш вигідні позиції. Часів Яр - одна з таких важливих точок для українських військ", - додав він.

  • Нещодавно командир екіпажу БПЛА "Кара Небесна" 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш повідомив, що поблизу Часового Яру на одного бійця Сил оборони припадає 7-10 росіян. Оперативна ситуація складна з декількох причин.

Теги:
Україна
Росія
військові
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Бахмут
Військові новини
Часів Яр
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