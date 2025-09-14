Всі гарантії безпеки для України можуть відбутися під час війни або ніколи, - Портников

Про це в ефірі Еспресо сказав журналіст Віталій Портников.

"Я б до того, що всі ці гарантії мають діяти тільки після закінчення воєнних дій додав би ще і те, що всі країни, які говорять про ці гарантії, мають на увазі, що воєнні дії мають закінчитися мирною угодою. А мирний договір може бути укладений тільки з Росією. Ми ж не з ними укладаємо мирний договір. А з Росією мирний договір можна буде укласти, коли в цьому мирному договорі буде чітко прописано, що ніяких іноземних військ на території України не буде", - заявив він.

Журналіст відзначає, що це теж до певної міри глухий кут.

"Тому, що ніякого іншого мирного договору, де не буде чіткої відмови України від появи будь-яких іноземних військ на її території, Росія не підпише. Це треба чітко розуміти, не підпише за жодних причин. Немає такого інструменту, який примусив би її таке підписати, що ми погоджуємося із тим, що війська НАТО увійдуть на територію України. Значить, або ці країни готові дійсно, як там говорить Марк Рютте нехтувати думкою Росії, але тоді вони це мають зробити до закінчення бойових дій. Або ніяких іноземних військ на території України ніколи не буде", - додав Портников.

На його думку, це теж реальність, що б там в цих гарантіях не було записано.

"Тому, що якщо ми обумовлюємо присутність цих військ з закінченням бойових дій і мирною угодою з Росією, то їх не буде. Тому що Росія ніколи не закінчить воєнні дії, поки не буде мирної угоди, яка чітко гарантує нейтралітет України, невступ до НАТО і відсутність будь-яких військ країн-членів НАТО на території України, бо це загрожує Росії. Росія буде говорити: "Нам потрібна така мирна угода, яка дасть гарантії безпеки і України, і Росії", - наголосив публіцист.

Він пояснив, що таке гарантії безпеки для Росії в їх розуміння.

"Це щоб НАТО забралося. Я вам більше скажу. Я можу собі уявити, що в цій мирній угоді будуть ще статті, які будуть змушені виконувати члени НАТО про те, що вони мають прибрати певні види озброєнь від кордонів з Російською Федерацією. І якщо країни-члени НАТО захочуть, щоб був мир, вони ще з цим змушені будуть погоджуватися. Не побачимо ми такої мирної угоди. Це означає, що всі гарантії безпеки можуть відбутися або під час війни, або ніколи. Треба реально дивитися на речі. Або це не буде ніяких гарантій безпеки. Буде мирна угода і не буде гарантій безпеки", - підсумував Портников.