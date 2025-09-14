Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Всі гарантії безпеки для України можуть відбутися під час війни або ніколи, - Портников
Ексклюзив

Всі гарантії безпеки для України можуть відбутися під час війни або ніколи, - Портников

Євген Козярін
14 вересня, 2025 неділя
22:51
Війна з Росією Віталій Портников

Ніякого іншого мирного договору, де не буде чіткої відмови України від появи будь-яких іноземних військ на її території, Росія не підпише

Зміст

Про це в ефірі Еспресо сказав журналіст Віталій Портников.

"Я б до того, що всі ці гарантії мають діяти тільки після закінчення воєнних дій додав би ще і те, що всі країни, які говорять про ці гарантії, мають на увазі, що воєнні дії мають закінчитися мирною угодою. А мирний договір може бути укладений тільки з Росією. Ми ж не з ними укладаємо мирний договір. А з Росією мирний договір можна буде укласти, коли в цьому мирному договорі буде чітко прописано, що ніяких іноземних військ на території України не буде", - заявив він.

Журналіст відзначає, що це теж до певної міри глухий кут. 

"Тому, що ніякого іншого мирного договору, де не буде чіткої відмови України від появи будь-яких іноземних військ на її території, Росія не підпише. Це треба чітко розуміти, не підпише за жодних причин. Немає такого інструменту, який примусив би її таке підписати, що ми погоджуємося із тим, що війська НАТО увійдуть на територію України. Значить, або ці країни готові дійсно, як там говорить Марк Рютте нехтувати думкою Росії, але тоді вони це мають зробити до закінчення бойових дій.  Або ніяких іноземних військ на території України ніколи не буде", - додав Портников.

На його думку, це теж реальність, що б там в цих гарантіях не було записано.

"Тому, що якщо ми обумовлюємо присутність цих військ з закінченням бойових дій і мирною угодою з Росією, то їх не буде. Тому що Росія ніколи не закінчить воєнні дії, поки не буде мирної угоди, яка чітко гарантує нейтралітет України, невступ до НАТО і відсутність будь-яких військ країн-членів НАТО на території України, бо це загрожує Росії. Росія буде говорити: "Нам потрібна така мирна угода, яка дасть гарантії безпеки і України, і Росії", - наголосив публіцист.

Він пояснив, що таке гарантії безпеки для Росії в їх розуміння.

"Це щоб НАТО забралося. Я вам більше скажу. Я можу собі уявити, що в цій мирній угоді будуть ще статті, які будуть змушені виконувати члени НАТО про те, що вони мають прибрати певні види озброєнь від кордонів з Російською Федерацією. І якщо країни-члени НАТО захочуть, щоб був мир, вони ще з цим змушені будуть погоджуватися. Не побачимо ми такої мирної угоди. Це означає, що всі гарантії безпеки можуть відбутися або під час війни, або ніколи. Треба реально дивитися на речі. Або це не буде ніяких гарантій безпеки. Буде мирна угода і не буде гарантій безпеки", - підсумував Портников.

Теги:
Україна
Росія
НАТО
Віталій Портников
переговори з РФ
гарантії безпеки
Читайте також:
пастор Марк Бернс
Автор Євген Козярін
13 вересня, 2025 субота
Я молюся, щоб війна скінчилася збереженням РФ у нинішньому вигляді, - пастор і політик Бернс
вагітна
Автор Ксенія Золотова
13 вересня, 2025 субота
Аргентина поклала край "пологовому туризму" росіянок
Оксен Лісовий
Автор Дар'я Куркіна
12 вересня, 2025 п'ятниця
"Ми заплатимо трильйонами доларів збитків за тривале онлайн-навчання", – Лісовий
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
14 вересня
23:04
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ ввечері 14 вересня запустила безпілотники по території України: куди рухаються дрони
22:45
Габріель Атталь
У Миколаїв на День міста приїхав експрем’єр Франції Атталь
22:22
Оновлено
ЗСУ
За добу на фронті зафіксували 173 бої: на Покровському напрямку Сили оборони відбили 38 атак
22:14
Ексклюзив
Франція
Пересічні французи підтримують Україну більше, ніж політичні лідери, які б мали їх представляти, - журналістка Лазарева
22:10
вогонь, полум'я, пожежа
Дрони ГУР атакували хімпідприємство у Пермському краї РФ, що за 1600 км від України, - ЗМІ
21:40
Режисер Валентин Васянович з камерою
Фільм-антиутопію Валентина Васяновича "За Перемогу!" відзначили на фестивалі в Торонто
21:39
Майбутній турецький ядерний реактор
Туреччина оголосила конкурс з розробки власних ядерних реакторів
21:30
Ексклюзив
українсько-польський кордон, черги на кордоні
"Має бути якась проста система": волонтер Вантух про ситуацію на кордоні для гумдопомоги
21:14
Ексклюзив
Володимир Огризко
Угорщина та Словаччина будуть вимушені дослухатися до Трампа, - Огризко
21:06
Мая Санду
РФ використовує священників і ботів, щоб вплинути на вибори у Молдові, - Санду
20:22
Андрій Єрмак
"Наша відповідь – ні": Єрмак відкинув пропозиції повернути Росії заморожені активи в обмін на припинення вогню
20:20
Володимир Зеленський
"Наші підрозділи продовжують просуватися в бік державного кордону України": Зеленський про успіхи Сил оборони на Сумщині
20:18
Оновлено
"Кривбас" - "Полісся" 0:1 (14.09.2025)
"Карпати" зіграли в нічию з "Полтавою", "Колос" розбив "Зорю", "Полісся" здолало "Кривбас": результати та розклад матчів 5-го туру УПЛ
19:58
Кароль Навроцький з військовими
Навроцький підписав секретний документ про перебування військ НАТО у Польщі
19:54
Ексклюзив
Рустем Умєров і Себастьян Лекорню
Новий прем'єр Лекорню є єдиним шансом Макрона врятувати свою політичну силу, - докторка філософії університету Лотарингії
19:42
Зеленський
Зеленський запропонував країнам-союзницям допомогу в навчанні для відбиття російських дронів
19:20
Ексклюзив
Україна Польща
Я завжди намагаюсь шукати те, що об'єднує українців і поляків, - волонтер Вантух
19:18
Актор Костянтин Темляк відмовився від кінопремії "Золота Дзиґа": яка причина
19:00
Інтерв’ю
Експосол Польщі в Україні Ціхоцький: Варшава має думати про проміжний статус між війною і миром
19:00
Оновлено
Ремонт пошкодженої вибухом колії на ділянці між Бояркою та Фастовом (Київщина)
Після нічних вибухів й пошкодження колії залізничний рух між Бояркою та Фастовом відновлено
18:54
У віці 46 років помер колишній чемпіон світу з боксу Рікі Гаттон
18:24
Огляд
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Вдруге за тиждень російські дрони залітають в країни НАТО: як реагує Захід
18:22
Протягом року щоденні витрати України на війну збільшилися зі $140 млн до $172 млн, - народна депутатка Підласа
18:21
Ексклюзив
Олег Саакян
На праймериз у США українське питання актуалізується, - політолог Саакян
18:07
Володимир Путін
Скільки ще проживе Путін і які сценарії завершення війни є імовірними після його смерті: говорить Олесь Доній
17:35
Дональд Туск
Туск: польскі політики повинні зупинити створені Кремлем антиукраїнські настрої
17:30
Інтерв’ю
пастор Марк Бернс
Пастор і політик Бернс: Трамп покладе край вбивствам, війна завершиться
17:15
Ексклюзив
Лукаш Вантух
"Для мене ці люди просто дурні": волонтер з Польщі про тих, хто каже, що в Україні "немає війни"
17:08
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
РФ запустила по Україні "шахеди" вдень 14 вересня: в Ніжині - уражено два підприємства, в середмісті впали уламки
16:57
Огляд
Чортків і Сатанів
З Чорткова і Сатанова через Бабаї у Пекельне: українські населені пункти з містичними назвами
16:50
Умань під час Рош га-Шана
Відзавтра в Умані діятимуть посилені заходи безпеки і "сухий закон"
15:43
ракетний комплекс "Сапсан"
Коли в Україні розпочнуть серійне виробництво "Сапсанів" і "Фламінго": пояснення ексзаступника начальника Генштабу Романенка
15:13
Володимир Миколаєнко до та після російськго полону
Ексмер Херсона Миколаєнко: наприкінці лютого 2022 року з міста втекли усі силовики, лишалися тільки патрульні
14:28
на фото Трипільська ТЕС
"Відновлювальні роботи зійшли нанівець": нардеп Нагорняк про влучання 19 "шахедів" у Трипільську ТЕС
13:53
Предстоятель УГКЦ Святослав про зрізаний хрест у польській Легниці: наміром злочинців було принизити сумління віруючих, познущатися з нас усіх
13:42
Румунія, прапор Румунії
Міністр оборони Румунії: ми не збивали російський дрон, тому що він повернувся до України
13:19
"Посіпака країни-терористки". Чоловіча збірна з пляжного футболу відмовилася грати з Білоруссю
13:18
Ексклюзив
горить рязань
Експерт Закревський назвав два обʼєкти РФ, знищення яких викличе у ворога кризу з вибухівкою через 2-3 місяці
12:58
російська армія, мобілізація
Росіяни окупували Темирівку на Запоріжжі та відступили на Сумщині, - DeepState
12:45
Огляд
Танк PT-91 Twardy 117-ї окремої механізованої бригади
Витримує пряме влучання ракети й знищує росіян з філігранною точністю: польський танк PT-91 Twardy та його особливості
Більше новин
