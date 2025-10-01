"Всі затримки відбуваються з провини держави-агресора", - Юсов про обміни полоненими з РФ

Про це передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Всі затримки, які відбуваються, відбуваються з провини держави-агресора. Ми готові якомога більше і забирати, і проводити обміни, і повертати і цивільних, і військових, і поза обмінами", - зазначив Юсов.

Він наголосив, що Україна робить для цього усе можливе.