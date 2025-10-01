"Всі затримки відбуваються з провини держави-агресора", - Юсов про обміни полоненими з РФ
Представник ГУР МО України Андрій Юсов заявив, що затримки у обмінах полоненими між Україною та РФ відбуваються з вини країни-агресора
Про це передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
"Всі затримки, які відбуваються, відбуваються з провини держави-агресора. Ми готові якомога більше і забирати, і проводити обміни, і повертати і цивільних, і військових, і поза обмінами", - зазначив Юсов.
Він наголосив, що Україна робить для цього усе можливе.
- 24 серпня Україна провела з країною-агресоркою 68-ий за рахунком обмін полоненими. Особливістю цього обміну стала наявність у ньому 8 цивільних українців.
