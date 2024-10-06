Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Втрати армії РФ у живій силі з початку великої війни сягнули 660 тис. осіб

Втрати армії РФ у живій силі з початку великої війни сягнули 660 тис. осіб

Світлана Кравченко
6 жовтня, 2024 неділя
08:05
Війна з Росією втрати окупантів

Українські захисники знищили за минулу добу на фронті десятки одиниць техніки російських окупантів та ще 1250 загарбників

Зміст

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.10.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 660 470 (+1250) осіб
  • танків ‒ 8919 (+3)
  • бойових броньованих машин ‒ 17 679 (+21)
  • артилерійських систем – 19 092 (+55)
  • РСЗВ – 1216 (+0)
  • засобів ППО ‒ 970 (+0)
  • літаків – 368 (+0) 
  • гелікоптерів – 328 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16 578 (+49)
  • крилатих ракет ‒ 2613 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 28 (+0)
  • підводних човнів - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26 006 (+101) 
  • спеціальної техніки ‒ 3363 (+19)

Дані уточнюються.

Теги:
Росія
військові
російська армія
Військові новини
Вбиті росіяни
втрати окупантів
Читайте також:
Віта Семеренко
Автор Влад Дідусь
4 жовтня, 2024 п'ятниця
Українську олімпійську чемпіонку дискваліфікували через порушення антидопінгових правил
Саміт ЄС, Віктор Орбан
Автор Світлана Кравченко
5 жовтня, 2024 субота
Орбан пригрозив перевезти нелегальних мігрантів з угорського кордону до головної площі Брюсселя
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
Автор Юлія Лаврук
4 жовтня, 2024 п'ятниця
У соціальних мережах шириться небезпечний флешмоб серед дітей, - Лубінець
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.03
    Купівля 41.03
    Продаж 41.5
  • EUR
    Купівля 45.27
    Продаж 45.92
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
6 жовтня
08:33
обстріл, ППО
У РФ заявили про збиття 4 безпілотників у ніч на 6 жовтня
08:29
Обстріл Синельниківщини 5 жовтня
На Дніпропетровщині через російські обстріли постраждали двоє цивільних
08:24
Київ
У Херсоні росіяни дроном поранили 64-річного чоловіка: у МВА дали інструкцію захисту від ворожих БПЛА
08:20
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ
На фронті за добу сталося майже 170 боєзіткнень, найбільше - на Покровському та Курахівському напрямках
08:05
OPINION
Чи можливий мир цієї осені, взимку або навесні?
07:59
Камуфляжна форма
Митники Литви виявили у пасажирських потягах Калінінград - Москва посилки з предметами військового призначення
07:47
Ілон Маск
Маск: Трамп має перемогти для збереження демократії в США
07:23
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
Росіяни вивели у Чорне море два ракетоносії: загальний залп - до 8 "калібрів"
07:19
Оновлено
нічна атака "шахедів"
Росіяни вночі атакували Україну "шахедами": в Одесі лунали вибухи, над Києвом збили усі ворожі БПЛА
00:07
Андрій Лунін і Джуд Беллінгем, Реал
Лунін провів перший у сезоні "сухий" матч за "Реал"
2024, субота
5 жовтня
23:20
Ілан Шор
Священики РПЦ з Молдови їздили до Москви за інструктажем й отримали від друга Пєскова гроші на підкуп учасників референдуму про вступ до ЄС
22:50
Костянтинівка, ракетний удар
У Костянтинівці запровадили 20-годинну комендантську годину
22:45
Ексклюзив
Президент Польщі Анджей Дуда та президент України Володимир Зеленський
Ситуація з українсько-польськими відносинами буде важливою частиною процесу євроатлантичної інтеграції, - Портников
22:35
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 5 жовтня: скільки коштують євро, долар та злотий
22:31
Війна з Росією, ЗСУ
"РФ за будь-яку ціну намагатиметься взяти це під контроль": у ЗСУ готуються до посилення штурмів на Запорізькому напрямку
22:06
ізраїль україна
"Запитання до України, а не до нас": посол Ізраїлю про те, чому не працює надана Києву система ранніх оповіщень
22:00
Ексклюзив
Віталій Портников
Путінська стратегія - від бліцкригу до багаторічної війни: Портников про довгострокові плани Кремля
21:43
Едін Джеко та Володимир Бражко (праворуч), Боснія - Україна
Збірна України перед надважливими матчами Ліги націй втратила ще двох футболістів
21:38
детонували портативні радіостанції "Хезболли"
Дубайська авіакомпанія заборонила перевезення пейджерів та рацій після підривів у Лівані
21:34
Егіс Клімас
Менеджер Усика порівняв Фʼюрі з Путіним
21:31
Оновлено
дрон, БПЛА
РФ протягом доби атакувала Херсон та область: загинув чоловік, серед поранених троє працівників швидкої
21:15
ключ
ВПО полегшили придбання житла за програмою єОселя
20:37
Володимир Зеленський
Ми готові зробити наступний тиждень багато в чому історичним, – Зеленський
20:23
маршрутка
В Одеській ОВА вивчать відео, на якому жінка, схожа на їхню начальницю відділу, матюкає та б'є сумкою водія маршрутки
20:03
Оновлено
Чорноморець - Оболонь
"Верес" переміг "Зорю", "Олександрія" зіграла внічию з "Рухом". Результати та розклад усіх матчів 9-го туру УПЛ
20:01
гречка
На Житомирщині запустили котельню, що працюватиме на відходах від обробки гречки
20:00
OPINION
Про МСЕК, людей з інвалідністю і корупційний феодалізм
19:45
Роберт Фіцо
Фіцо хоче переконати Україну зберегти транзит газу до Словаччини
19:16
Еммануель Макрон
Макрон закликав припинити поставки Ізраїлю зброї, яка використовується в Газі
19:09
Ексклюзив
переговори України з Росією
Насправді почати переговори з Росією неможливо, - Фейгін
19:05
Грета Тунберг
Екоактивістка Грета Тунберг заблокувала центральну вулицю Брюсселя на знак протесту проти викопного палива
19:00
Партнерський матеріал
Відбудова України: як відновлюють багатоповерхівку в Умані, де ракети РФ знищили цілий під’їзд
18:47
білорусь солдати лукашенко
Якщо зайти у Білорусь, армія Лукашенка складе зброю, - нардеп Дунда
18:38
Ізраїль обстріл
ЦАХАЛ готує "серйозну і значну" відповідь на ракетну атаку Ірану по Ізраїлю, - ЗМІ
18:28
Осінь, дощ
У столиці та низці регіонів України 6 жовтня дощитиме: прогноз погоди від Наталки Діденко
18:26
Джастін Трюдо
Канада закликала своїх громадян евакуюватися з Лівану
18:03
Лідер німецького ХДС Мерц пропонує створити чотиристоронню контактну групу по Україні
18:01
OPINION
Про Вугледар. Треба нарешті навчитись тримати фронт у тилу
17:56
Ексклюзив
Карта бойових дій за 25 вересня - 2 жовтня
До зими армія РФ може мати ще тактичні успіхи на фронті, - військовий експерт Мусієнко
17:32
Telegram
Telegram створює новий медіаплеєр аналогічний YouTube: компанія оголосила конкурс для розробників
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV