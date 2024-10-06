У РФ заявили про збиття 4 безпілотників у ніч на 6 жовтня
Втрати армії РФ у живій силі з початку великої війни сягнули 660 тис. осіб
Українські захисники знищили за минулу добу на фронті десятки одиниць техніки російських окупантів та ще 1250 загарбників
Зміст
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.10.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 660 470 (+1250) осіб
- танків ‒ 8919 (+3)
- бойових броньованих машин ‒ 17 679 (+21)
- артилерійських систем – 19 092 (+55)
- РСЗВ – 1216 (+0)
- засобів ППО ‒ 970 (+0)
- літаків – 368 (+0)
- гелікоптерів – 328 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16 578 (+49)
- крилатих ракет ‒ 2613 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 28 (+0)
- підводних човнів - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26 006 (+101)
- спеціальної техніки ‒ 3363 (+19)
Дані уточнюються.
Залиште коментар
Читайте також:
Київ
+16°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.03 Купівля 41.03Продаж 41.5
- EUR Купівля 45.27Продаж 45.92
- Актуальне
- Важливе
2024, неділя
6 жовтня
08:24
У Херсоні росіяни дроном поранили 64-річного чоловіка: у МВА дали інструкцію захисту від ворожих БПЛА
08:20
Оновлено
На фронті за добу сталося майже 170 боєзіткнень, найбільше - на Покровському та Курахівському напрямках
07:59
Митники Литви виявили у пасажирських потягах Калінінград - Москва посилки з предметами військового призначення
07:19
Оновлено
Росіяни вночі атакували Україну "шахедами": в Одесі лунали вибухи, над Києвом збили усі ворожі БПЛА
2024, субота
5 жовтня
23:20
Священики РПЦ з Молдови їздили до Москви за інструктажем й отримали від друга Пєскова гроші на підкуп учасників референдуму про вступ до ЄС
22:45
Ексклюзив
Ситуація з українсько-польськими відносинами буде важливою частиною процесу євроатлантичної інтеграції, - Портников
22:31
"РФ за будь-яку ціну намагатиметься взяти це під контроль": у ЗСУ готуються до посилення штурмів на Запорізькому напрямку
22:06
"Запитання до України, а не до нас": посол Ізраїлю про те, чому не працює надана Києву система ранніх оповіщень
22:00
Ексклюзив
Путінська стратегія - від бліцкригу до багаторічної війни: Портников про довгострокові плани Кремля
21:31
Оновлено
РФ протягом доби атакувала Херсон та область: загинув чоловік, серед поранених троє працівників швидкої
20:23
В Одеській ОВА вивчать відео, на якому жінка, схожа на їхню начальницю відділу, матюкає та б'є сумкою водія маршрутки
20:03
Оновлено
"Верес" переміг "Зорю", "Олександрія" зіграла внічию з "Рухом". Результати та розклад усіх матчів 9-го туру УПЛ
19:05
Екоактивістка Грета Тунберг заблокувала центральну вулицю Брюсселя на знак протесту проти викопного палива
19:00
Партнерський матеріал
Відбудова України: як відновлюють багатоповерхівку в Умані, де ракети РФ знищили цілий під’їзд
17:56
Ексклюзив
До зими армія РФ може мати ще тактичні успіхи на фронті, - військовий експерт Мусієнко