Втрати РФ в Україні впродовж доби: 1060 військових, 14 танків і 54 артсистеми
Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила щонайменше 1060 військових. Українські бійці також знищили 14 танків і 54 артилерійські системи
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.06.24 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 531 980 (+1060) осіб,
- танків ‒ 8001 (+14) од,
- бойових броньованих машин - 15 372 (+35) од,
- артилерійських систем – 14 106 (+54) од,
- РСЗВ – 1106 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 861 (+2) од,
- літаків – 359 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 260 (+0) од,
- крилатих ракет ‒ 2298 (+0) од,
- кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,
- підводних човнів - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19 181 (+47) од,
- спеціальної техніки ‒ 2367 (+10) од.
У ніч проти 21 червня російська окупаційна армія намагалася атакувати територію України з літаків тактичної авіації. Українські сили ППО знищили у небі 4 керовані авіаракети.
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