Українська ППО знищила вночі 4 керовані авіаракети

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

"У ніч на 21 червня 2024 року окупанти завдали удару з літаків тактичної авіації керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українські бійці знищили усі ракети у Кіровоградській та Херсонській областях.