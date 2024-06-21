Українська ППО знищила вночі 4 керовані авіаракети
У ніч проти 21 червня російська окупаційна армія намагалася атакувати територію України з літаків тактичної авіації. Українські сили ППО знищили у небі 4 керовані авіаракети
Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
"У ніч на 21 червня 2024 року окупанти завдали удару з літаків тактичної авіації керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що українські бійці знищили усі ракети у Кіровоградській та Херсонській областях.
- У ніч з 20 на 21 червня під атаку дронів потрапив Краснодарський край РФ.
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