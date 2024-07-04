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"Я не хочу халепи для своєї держави", - Зеленський прокоментував пропозицію Орбана щодо припинення вогню

4 липня, 2024 четвер
16:27
Війна з Росією Саміт миру. Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прокоментував пропозицію прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо припинення вогню, зазначивши, що немає гарантії, що РФ не використає це для накопичення зброї

Зміст

Про це він заявив у інтерв'ю Bloomberg.

За його словами, не можна говорити про припинення вогню, якщо немає чіткого плану. Зеленський додав, що Україна мала "сотні зустрічей" ще з часів Мінських угод з домовленостями щодо перемир'я, але Росія все це зривала.

"Тому тільки якщо це буде на міжнародному зрозумілому майданчику у присутності країн, лідерів, яким довіряють. Вони можуть мати різні думки щодо етапів закінчення цієї війни, але ми всі повинні бути на одному боці, ми повинні довіряти одне одному", - зазначив президент.

Володимир Зеленський наголосив, що має бути розуміння того, що Росія не буде використовувати припинення вогню для накопичення техніки на окупованих територіях, поки Україна не буде зупиняти її своїми ударами, через умови перемир'я.

"Це дуже важливо. Я не хочу халепи для своєї держави. Ми й так у війні. Дати перевагу Росії сьогодні - це просто неможливо", - наголосив президент.

Що відомо про пропозицію Віктора Орбана щодо припинення вогню

У вівторок, 2 липня, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським запропонував "подумати про зупинення вогню", нібито для пришвидшення переговорів з РФ.

Віктор Орбан наголосив, що не є противником українських планів завершення війни, але вважає їх занадто довгими в реалізації.

"Тому я попросив пана президента подумати про те, чи не можна вчинити трошки інакше: зупинити вогонь, а потім вести перемовини з Росією, адже припинення вогню пришвидшило б темпи цих перемовин", - сказав прем'єр Угорщини.

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявив, що Україна відкидає таку пропозицію Орбана, адже має власне бачення того, як досягнути миру.

Теги:
Україна
Росія
Володимир Зеленський
Угорщина
Віктор Орбан
переговори з РФ
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