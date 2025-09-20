Я не вважаю, що ці навчання просто так припиняться: литовський політик Ауштрявічюс про військові навчання у Білорусі "Захід -2025"

Таку думку в етері Еспресо висловив литовський політик, депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічюс.

"Ми мали можливість спостерігати за офіційним заходом, військовими навчаннями "Захід-2025", які є агресивними та націлені проти Заходу. Але я не вважаю, що ці навчання просто так припиняться. Адже подібні методи розроблялися впродовж років і є інструментами, які застосовують Білорусь, Росія, можливо, ще якісь інші учасники. Тобто вони залишатимуться у бойовій готовності, особливо з точки зору військової доктрини Росії, та будуть використовуватися проти Заходу на регулярній основі", - прокоментував політик.

За його словами, Литва зараз вибудовує фортифікаційні споруди, також розглядається можливість закладання мін на певних відстанях.

"Такі безпекові заходи є абсолютно необхідними і вони будуть продовжуватися. Литва надсилатиме 1 млрд євро у найближчі 5 років, щоб фортифікувати наш східний кордон з Калінінградом. Хоча є інші думки від країн НАТО, які не відчувають загрози, яка насувається зі сходу. Ми маємо підкреслювати, що будемо першими, якщо буде така загроза, хто візьме на себе удар. Тому збільшуємо видатки на оборону до 5% ВВП. Однак чим далі на захід, тим країни менше інвестують в оборону. Ми маємо робити все вчасно. Треба зберігати єдність і робити спільні зусилля в правильний час", - резюмував Ауштрявічюс.