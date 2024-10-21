Якщо готується комбінована атака РФ, ви помітите її ознаки, - речник ВМС Плетенчук

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Якщо готується якась комбінована така, ви ознаки цієї атаки обов’язково помітите - це підготовка стратегічної авіації, її злет, який за кілька годин вже можна бачити. І, відповідно, якщо в такій ситуації ще додатково виводять в море кораблі, які є носіями крилатих ракет, це може означати підготовку до такої атаки. Але якщо ці кораблі виходять у море самостійно, то в більшості випадків можна казати, що це, ймовірніше за все, заходи із розосередження корабельного складу. Тобто вони готові вийти в море на зустріч українським дронам аби не залишатися в пункті базування", - сказав він.

За словами Дмитра Плетенчука, застосування крилатих ракет проти України, зокрема Калібрів, вже не таке ефективне, як на початку повномасштабного вторгнення, адже системи ППО їх перехоплюють.

"Що їх змушує так реагувати, наразі я не готовий сказати, але ми бачили таку картину кілька разів, коли вони фактично евакуюються з пункту базування і після доби-двох туди повертаються, і це якраз не було причиною застосувань цих носіїв. Тому що ворог вже зрозумів, що застосування цього типу озброєння є малоефективним. Ба більше: під час останньої такої атаки було знищено 100% цих ракет типу "Калібр". З позитивного те, що в акваторії немає носіїв, які можуть інші типи ракет, тільки Калібри. Тобто універсальних пускових в азово-чорноморському регіоні немає", - розповів речник ВМС ЗСУ.