Якщо системи ППО Patriot заберуть у Швейцарії для передачі Україні, то це найгірший сценарій для нас, - військовий експерт Киричевський

Про це в етері Еспресо розповів військовий експерт Defense Express Іван Киричевський.

"У питанні постачання систем Patriot, гадаю, варто почати з того сегменту відповідальності, який могла б взяти на себе Україна. Цей сегмент відповідальності виглядає так, що якщо на рівні вищого офіційного керівництва вже під час президентства Дональда Трампа заявлялось про готовність витратити $10 млрд і купити ЗРК Patriot там, де це можливо, то це було б краще реалізувати. Оскільки далі, якщо аналізувати доступну інформацію, то найбільш імовірним виглядає найгірший варіант, коли Patriot для нас заберуть у Швейцарії. На перший погляд, в цьому немає нічого страшного. Втім швейцарці замовили ці Patriot ще у 2021 році. Також, хоча Швейцарія для нас виглядає далекою, нейтральною і ми мали моніторити за цією країною, там відбуваються цікаві процеси. Річ у тім, що на території країни зосереджені різні транзитні маршрути, які мали б використовуватись для військової логістики країн НАТО. Відповідно ці системи Patriot там точно потрібні були б", - пояснив Киричевський.

Експерт зауважив, що Україна має також проявляти ініціативу в питанні постачання систем ППО й спробувати знайти країну, де ці ЗРК можна було б закупити.

"Ситуація, коли за пів року до постачання систем Patriot Пентагон повідомляє, що Швейцарія їх отримає пізніше, - це може нам зіпсувати не тільки можливість поїздок до Швейцарії для проведення різних форумів. В принципі, ми опиняємось у не дуже хорошій дилемі, коли озброювати Україну Трамп хоче коштом Європи. І ми як країна в цій ситуації жодної ініціативи не проявляємо. Що стосується збігу в тому, що Трамп говорив про 17 пускових установок Patriot і Швейцарія замовила таку ж кількість, то це якось теж стикується. Тому виходить, що американці самі не до кінця розуміють, коли говорять про системні установки й тому подібне", - додав він.