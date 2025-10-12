Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Якщо США передадуть Україні нові ракети, це не змінить кардинально ситуацію, але це символ рішучості Штатів, - політолог Телешун
Ексклюзив

Якщо США передадуть Україні нові ракети, це не змінить кардинально ситуацію, але це символ рішучості Штатів, - політолог Телешун

Марина Клюєва
12 жовтня, 2025 неділя
20:52
Війна з Росією крилата ракета "Tomahawk"

Дональд Трамп є результатом соціально-економічного і політичного розвитку самих Сполучених Штатів Америки

Зміст

Таку думку висловив кандидат політичних наук Ярослав Телешун в етері Еспресо. 

"Я погоджуюсь із тим, що справді ці дві інформації щодо розвідки і можливості надання озброєння і так далі - це справді інструмент тиску на Кремль відповідно. Єдине, що я би виходив трошки з іншого, не тільки з логіки того, що це позиції і власне підхід президента Трампа до ведення зовнішньої чи внутрішньої політики, скільки я би говорив, що насправді обставини теж певним чином тиснуть на нього. Перш за все, треба розуміти, що сам президент Трамп є певним результатом соціально-економічного і політичного розвитку самих Сполучених Штатів Америки. І, відповідно, коли він говорить ті чи інші заяви, він перш за все виходить з того, що сподобається його електорату, в цілому групі МAGA. А, власне, якщо ми говоримо про групу МAGA, власне, електорат, який підтримав Дональда Трампа, він якраз виступає з достатньо різкі і рішучі дії", - сказав він.

Ярослав Телешун вважає, що поки була можливість відтермінувати і не застосовувати ті чи інші конкретні дії, Дональд Трамп намагався їх розтягнути в часі.

"Коли виникло питання прийняття бюджету Сполучених Штатів Америки, відповідно шатдаун, ми розуміємо ситуація, тиск, який має місце, плюс бажання перефокусувати увагу внутрішньої аудиторії з внутрішніх питань. Бо це завжди було ключовим наріжним каменем риторики Дональда Трампа, яка апелювала до його електорату. Він зараз буде спробувати максимально продемонструвати результати, власне, у зовнішній політиці. Тому зміна цієї риторики - це не стільки там бажання підтримати Україну, чи він визначився з позицією щодо України і Росії, це скільки бажання врятувати свою підтримку в американському суспільстві. І знову ж це робиться, ну, тому що він захотів, а, власне, під тиском. І ми розуміємо, що в даному випадку всі ці заяви, наприклад, про ті вже нові ракети і так далі. Ми розуміємо, що це не буде якимось гейм чейнджером ситуації, власне. Ми проходили ці ж етапи, коли Україні були надані HIMARS, F-16 і так далі. І кожного разу створюється картинка, що от зараз зміниться кардинально ситуація. Ні, ми розуміємо, що це певний символ, який дозволяє продемонструвати рішучість Сполучених Штатів у підтримку України. І, власне, це є вкрай важливим для нас", - зазначив він.

Кандидат політичних наук зауважив, що Дональд Трамп окрім того, що є феноменом, він і результат внутрішнього порядку денного Сполучених Штатів Америки.

"Я абсолютно погоджуюся з тим, що це інструмент тиску, єдине, що би я трошки апелював би до того, що власне Дональд Трамп, з одного боку, він справді феномен. А от якраз нещодавно обговорював з колегами з університету Альберта, що він є і результатом внутрішнього порядку денного самих Сполучених Штатів Америки. І те, що нам здається, що це є якийсь нелогічний крок, він абсолютно логічний з позиції того, що відбувається саме в Штатах. Просто, як правило, ми фокусуємо увагу тільки на верхньорівневих процесах і вас не дивимося, що відбувається всередині. А вот вони, як правило, дуже часто є і визначальними для поведінки і дій адміністрації чинного президента США", - додав Ярослав Телешун.

