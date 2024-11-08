Якщо США вирішать просто заморозити лінію фронту, це буде великою помилкою, - публіцист Саттер

Таку думку висловив американський журналіст та публіцист, автор книг про розпад СРСР та пострадянську Росію Девід Саттер в етері "Еспресо".

"Путін вже обіцяв росіянам, що великі території України нібито належить РФ, а головною загрозою для них є НАТО, і що Росія воює саме з НАТО. Тому якщо США вирішать просто заморозити лінію фронту, то припустяться великої помилки", - зазначив він.

Путін захоче, щоб Україна не змогла приєднатися до НАТО за жодних умов, що є порушенням суверенності України, зауважив публіцист. Адже тоді Україна залишиться беззахисною перед майбутньою агресією та вторгненням з боку Росії. Можливо, за таких умов Російська Федерація погодиться на певні умови, але Україна не піде на ці компроміси, і США не повинні змушувати її до цього.

"У наступні місяці ми спостерігатимемо певний процес, під час якого, я сподіваюся, адміністрація Білого дому усвідомить, що російські дії є зловмисними, а за ними стоїть конкретна група осіб, які маніпулюють народом і посилають сотні тисяч людей на смерть. За цих умов вони прийдуть до висновку що найкращим результатом, в тому числі для РФ, буде перемога України. На жаль, до такого розуміння американці дійшли не відразу, особливо ті, хто зараз перебуває при владі. Америка має такі розуміння: у вас є свої інтереси, у нас свої, давайте розділимо це все і погодимося. Вони не розуміють, що інтереси однієї сторони можуть бути не дуже практичними, нездійсненними, і що їх обов'язково можна задовольнити якоюсь прагматичною угодою. Інтереси, як у випадку з Росією, зводяться до знищення України та її народу, що для України є неприйнятним", - сказав Саттер.

Зараз Україна на порозі непевного періоду, вважає журналіст.

"Сподіваюся, США зрештою нададуть Україні необхідну зброю для захисту. Але, можливо, на це знадобиться певний час, і тоді нічого не можна буде зробити, щоб допомогти ЗСУ в цей період. Багато залежатиме від реакцій людей, що не мають достатнього досвіду, глибокого розуміння ситуації в Україні, не знайомі з Російською Федерацією та її історією", - пояснив він.