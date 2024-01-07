Якщо Україна програє, далі буде Молдова та країни Балтії, - ексголова ЦРУ Петреус
Колишній очільник Центрального розвідувального управління США Девід Петреус заявив, що в разі поразки України Путін не зупиниться на досягнутому
Про це Девід Петреус заявив у коментарі для каналу CNN.
Ексглава розвідки США впевнений, що Путін "не зупиниться на досягнутому", якщо Росія переможе в Україні.
"Якщо Росія переможе, якщо Путіну вдасться досягти своєї дуже великої мети в Україні, він не зупиниться на досягнутому. Наступною метою стане Молдова, можливо, одна з країн Балтії чи інші країни. Генрі Кіссінджер перед смертю сказав, що лінія оборони НАТО тепер перебуває на кордоні між Україною та Росією, і я з цим повністю погоджуюсь", - наголосив Девід Петреус.
- 6 січня дипломат Роман Безсмертний заявив, що путінський режим розглядає Європу як мішень і готується атакувати країни ЄС.
- 23 грудня стало відомо, що розвідники однієї з європейських країн припускають, що Росія може спробувати атакувати Європу взимку 2024-2025 років: країни повинні бути готовими до конфронтації з РФ.
- 28 грудня Головнокомандувач армії Нідерландів Мартін Вайнен, який 1 січня 2024 року пішов у відставку, заявив, що країна та суспільство мають готуватися до війни з Росією.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.27 Купівля 38.27Продаж 39.11
- EUR Купівля 41.85Продаж 43
- Актуальне
- Важливе