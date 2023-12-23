Розвідники назвали сприятливий час для удару РФ по Європі, - Bild
Розвідники однієї з європейських країн припускають, що Росія може спробувати атакувати Європу взимку 2024-2025 років: країни повинні бути готовими до конфронтації з РФ
Про це пише Bild, посилаючись на власні джерела у розвідці.
У розвідці вважають, що напад Росії може відбутися у період між відходом з посади нинішнього президента США на початку листопада 2024 року і вступом на посаду його потенційного наступника в січні 2025 року. Це пояснюють тим, що в такому випадку Штати зможуть прийти на допомогу європейським країнам із затримкою.
За словами представника розвідки, РФ сподівається, що Білий дім після виборів очолить Дональд Трамп, оскільки за час його президентства "може статися все, що завгодно".
Раніше голова Бюро національної безпеки Польщі Яцек Сєвєра заявив, що країни НАТО на східному фланзі повинні протягом трьох років підготуватися до можливої конфронтації з РФ. Водночас міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що його країні потрібно покращити підготовку до оборони як у збройних силах, так і у промисловості та суспільстві.
- 17 грудня президент РФ Володимир Путін назвав повною нісенітницею слова президента США Джо Байдена про те, що Росія нападе на країну НАТО в разі перемоги у війні з Україною. Він додав, що Росія не зацікавлена у цьому.
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