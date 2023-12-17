Путін назвав теорію Байдена про подальші плани Росії атакувати країни НАТО "повною нісенітницею"

Про це повідомляє Reuters.

Звертаючись до республіканців з проханням не блокувати подальшу військову допомогу на початку цього місяця, Байден попередив, що якщо Путін переможе у війні з Україною, то не зупиниться і нападе на країну НАТО.

"Це повна нісенітниця, і я думаю, що президент Байден це розуміє", - сказав Путін в інтерв'ю державному телеканалу "Россия".

Він додав, що Байден, схоже, намагається виправдати власну "помилкову політику" щодо Росії.

"У Росії немає жодних причин, жодного інтересу - жодного геополітичного інтересу, ні економічного, ні політичного, ні військового - воювати з країнами НАТО", - заявив Путін.

Зокрема, Путін заявив, що вступ Фінляндії до НАТО у квітні змусить Росію "зосередити певні військові частини" на півночі Росії, поблизу їхнього кордону.