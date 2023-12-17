Путін назвав теорію Байдена про подальші плани Росії атакувати країни НАТО "повною нісенітницею"
Володимир Путін назвав повною нісенітницею слова президента США Джо Байдена про те, що Росія нападе на країну НАТО в разі перемоги у війні з Україною, додавши, що Росія не зацікавлена у цьому
Про це повідомляє Reuters.
Звертаючись до республіканців з проханням не блокувати подальшу військову допомогу на початку цього місяця, Байден попередив, що якщо Путін переможе у війні з Україною, то не зупиниться і нападе на країну НАТО.
"Це повна нісенітниця, і я думаю, що президент Байден це розуміє", - сказав Путін в інтерв'ю державному телеканалу "Россия".
Він додав, що Байден, схоже, намагається виправдати власну "помилкову політику" щодо Росії.
"У Росії немає жодних причин, жодного інтересу - жодного геополітичного інтересу, ні економічного, ні політичного, ні військового - воювати з країнами НАТО", - заявив Путін.
Зокрема, Путін заявив, що вступ Фінляндії до НАТО у квітні змусить Росію "зосередити певні військові частини" на півночі Росії, поблизу їхнього кордону.
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У середу, 6 грудня, президент Джо Байден звернувся до Конгресу США щодо пакета з національної безпеки та допомоги Україні, заявивши, що, "якщо Путін захопить Україну, він там не зупиниться. Він нападатиме на союзників по НАТО, і ми побачимо, як американські військові воюватимуть проти російських військових".
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