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Війна з Росією: хроніка
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Головнокомандувач армії Нідерландів закликав готуватись до війни з РФ

28 грудня, 2023 четвер
17:54
Світ Нідерланди

Головнокомандувач армії Нідерландів Мартін Вайнен, який 1 січня 2024 року йде у відставку, заявив, що країна та суспільство мають готуватися до війни з Росією

Про це він сказав в інтерв'ю De Telegraaf, повідомляє NL Times.

"Нідерланди повинні серйозно боятися війни, і наше суспільство має готуватися до неї", – сказав він.

За його словами, Гаага повинна слідувати прикладу Швеції, Фінляндії та країн Балтії, адже вони межують з РФ або розташовані близько до неї, тому краще підготовлені до початку війни.

"Нідерланди мають зрозуміти, що все суспільство має бути готовим до того, що щось піде не так. Ми не повинні думати, що наша безпека гарантована лише тому, що знаходимося за 1500 кілометрів від них", – зазначив Вайнен, додавши, що у цивільного населення мають бути запаси їжі та питної води на випадок надзвичайних ситуацій.

Топгенерал попередив, що РФ продовжує ставати сильнішою, тому сильна армія необхідна як стримувальний фактор.

"Є лише одна мова, яку розуміє Росія, і це мова сильної армії", – сказав він, наголосивши на важливості того, щоб країна усунула дефіцит кадрів у військах.

Вайнен вказав, що багато очікує від ініціативи у вигляді одного року добровільної служби для молоді, який був запроваджений після аналогічної програми у Швеції. Топгенерал сподівається залучати дві-три тисячі молодих людей щороку, третина з яких, ймовірно, оберуть кар'єру в армії, а третина стане резервістами.

  • 21 грудня міністерство оборони Нідерландів повідомило, що закуповує кораблі, камери відеоспостереження та радари для захисту від потенційних шпигунів та диверсантів у Північному морі.
Нідерланди
Війна з Росією
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