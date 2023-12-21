Для захисту від диверсій: Нідерланди купують кораблі та обладнання
Міністерство оборони Нідерландів закуповує кораблі, камери відеоспостереження та радари для захисту від потенційних шпигунів та диверсантів у Північному морі
Про це повідомила пресслужба відомства.
Там наголосили, що завдяки новим кораблям, камерам та радарам вдасться скоріше розпізнавати загрози для критичних об’єктів інфраструктури на дні моря. Військо також інвестуватиме у супутникові дані.
"Загрозу становлять переважно надводні кораблі, екіпажі яких можуть проводити підводну розвідку, пошкодити нафто- і газопроводи чи інтернет-кабелі. Тепер зловмисникам буде набагато важче залишитися непоміченими. Зокрема супутники з радарами із "синтезованою апертурою" здатні розпізнавати судна, котрі вимкнули систему ідентифікації", - йдеться у повідомленні.
Міноборони планує у 2027 році забезпечити кораблі доступом до супутникових знімків. Також там куплять два кораблі, на яких буде невеликий екіпаж за допомогою датчиків та підводного обладнання зможе виявляти підозрілі об’єкти.
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