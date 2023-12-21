Для захисту від диверсій: Нідерланди купують кораблі та обладнання

Про це повідомила пресслужба відомства.

Там наголосили, що завдяки новим кораблям, камерам та радарам вдасться скоріше розпізнавати загрози для критичних об’єктів інфраструктури на дні моря. Військо також інвестуватиме у супутникові дані.

"Загрозу становлять переважно надводні кораблі, екіпажі яких можуть проводити підводну розвідку, пошкодити нафто- і газопроводи чи інтернет-кабелі. Тепер зловмисникам буде набагато важче залишитися непоміченими. Зокрема супутники з радарами із "синтезованою апертурою" здатні розпізнавати судна, котрі вимкнули систему ідентифікації", - йдеться у повідомленні.

Міноборони планує у 2027 році забезпечити кораблі доступом до супутникових знімків. Також там куплять два кораблі, на яких буде невеликий екіпаж за допомогою датчиків та підводного обладнання зможе виявляти підозрілі об’єкти.