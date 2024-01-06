Росія атакує Європу до 2025 року, - Безсмертний

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Для Польщі давно було зрозуміло, що є Москва, але цей випадок з ракетою абсолютно чітко вказав на те, що Європа є мішенню. Про це писав і Bild на початку 2024 року – про те, що взимку 2024-го, до 2025-го відбудеться напад Росії на європейські держави, в момент, коли у Вашингтоні буде перехід від одного президента до іншого", - повідомив Безсмертний.



Дипломат переконаний, що Путін буде намагатись силою добитись переговорів із Заходом.



"Я переконаний, що, знаючи російську дипломатію та розуміючи її інструменти дії, оці дві скажені атаки по Україні у фіналі минулого й на початку нового року, - це підтвердження тез про те, що вони готові атакувати європейські держави. І по-друге, це збіг невипадковий з тезами, які з’явилися в західній пресі, про те, що Путін дає сигнали про якісь переговори. Це те, що іменується примус-силою до дипломатії, і так це треба трактувати", - додав він.