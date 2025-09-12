Якщо в питанні війни станеться ескалація, США та партнери будуть вимушені застосувати міць американських ЗС, - пастор і політик Бернс
Упродовж найближчих тижнів війна може завершитися або припиненням вогню і тристоронньою зустріччю лідерів США, РФ та України, на якій буде досягнуто угоди, або ж новою ескалацією
Про це заявив американський пастор та політик, прихильник президента Дональда Трампа Марк Бернс в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на телеканалі Еспресо.
"Занадто багато людей продовжує гинути. Це війна, яку веде майстер війни Володимир Путін, намагаючись відродити Радянський Союз шляхом захоплення значної частини регіону та відновлення свого панування там. Президент Трамп разом із союзниками по НАТО та європейськими партнерами безупинно працює, аби покласти край цій безглуздій війні", - сказав він.
На думку політика, упродовж найближчих тижнів війна може завершитися або припиненням вогню і тристоронньою зустріччю президента Зеленського, президента Путіна та президента Трампа, на якій буде досягнуто угоди, або ж новою ескалацією, що "матиме згубні наслідки для Росії та всієї Російської Федерації".
"Якщо ж станеться ескалація, Сполучені Штати разом з європейськими партнерами будуть змушені застосувати всю міць американських збройних сил. Це сценарій, якого ми прагнемо уникнути. Але підґрунтя вже сформоване. І для тих із нас, хто вірить у силу молитви, зберігається надія, що все завершиться мирною угодою, а не подальшим розпалюванням війни", - вважає Бернс.
