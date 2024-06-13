"Якщо він поважна людина, то не буде цього робити": Зеленський нагадав, що Сі Цзіньпін дав йому слово не постачити зброю Росії

Про це він повідомив на спільній пресконференції з президентом США Джо Байденом після підписання двосторонньої безпекової угоди.

"У мене була телефонна розмова з лідером Китаю, тоді він сказав, що не даватиме зброю Росії. Якщо він поважна людина, то не буде цього робити, бо дав мені слово", - підкреслив Зеленський.

Водночас Байден зазначив, що Пекін не постачає свою зброю Москві, однак може передавати технології, що також є допомогою РФ з боку Китаю.