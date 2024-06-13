"Якщо він поважна людина, то не буде цього робити": Зеленський нагадав, що Сі Цзіньпін дав йому слово не постачити зброю Росії
Президент України Володимир Зеленський нагадав, що китайський лідер Сі Цзіньпін пообіцяв йому під час телефонної розмови, що не постчатиме зброї Росії
Про це він повідомив на спільній пресконференції з президентом США Джо Байденом після підписання двосторонньої безпекової угоди.
"У мене була телефонна розмова з лідером Китаю, тоді він сказав, що не даватиме зброю Росії. Якщо він поважна людина, то не буде цього робити, бо дав мені слово", - підкреслив Зеленський.
Водночас Байден зазначив, що Пекін не постачає свою зброю Москві, однак може передавати технології, що також є допомогою РФ з боку Китаю.
- 13 червня президент України Володимир Зеленський та очільник США Джо Байден підписали двосторонню угоду про безпеку строком на 10 років.
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