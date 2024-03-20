З деокупованої Херсонщини евакуювали 44 тисячі жителів

Про це він розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Щодо кількості - вже 44 тисячі людей після деокупації правобережжя виїхали до більш безпечних регіонів України. Серед них 6 тисяч - це діти та близько 450 маломобільних осіб", - сказав Прокудін.

За його словами, евакуація триває постійно: аби скористатися цією можливістю, людині треба звернутися на гарячу лінію, оператор розповідає деталі і погоджує час безкоштовного виїзду. Далі, коли людина прибуває на місце, вона отримує, за потреби, тимчасовий прихисток, гуманітарну, психологічну та юридичну підтримку.

Також очільник ОВА розповів, що протягом року Херсонщина допомагала нашим воїнам облаштовувати першу лінію оборони, а зараз перейшли до наступного етапу.

"На другому рубежі оборони активно тривають роботи. Щодня, без вихідних, на обʼєктах працюють сотні фахівців та сотні одиниць техніки. Частину робіт – уже виконано. Підрядні організації законтрактовані будматеріалами на 100% і виконують роботи згідно з затвердженим графіком", - зазначив він.