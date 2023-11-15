З Херсонщини евакуювали 91 дитину та 38 дорослих
З правобережжя Херсонської області погодилися евакуюватися 38 дорослих: разом з ними виїде 91 дитина
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Я не втомлюся повторювати, наскільки це важливо. І от сьогодні жителі правобережжя вирушили до більш безпечних місць.Вдалося переконати 38 дорослих. А разом з ними евакуюється 91 дитина. Дякую людям за це розважливе рішення", - написав він.
Прокудін поінформував, що евакуйовані люди проживатимуть в Яремче та Коростені. Для них передбачені харчування та державні виплати.
Очільник області закликав усіх людей, які перебувають в громадах зі складною безпековою ситуацією евакуюватися, особливо, якщо у сім'ях є діти.
"Подбайте про спокійне життя дітей. Дайте їм змогу навчатися і бавитися з посмішкою. Вони не повинні здригатися через постійні прильоти", - наголосив він.
Прокудін додав, що з питань евакуації можна звертатися за телефоном 0800 101 102.
- 23 жовтня очільник Херсонської ОВА повідомив про примусову евакуацію дітей із 23 населених пунктів області. Вони перебувають під постійними обстрілами.
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