"З одного боку Авдіївський напрямок, з іншого Часів Яр, а люди не евакуюються": головред Суспільне Донбас про ситуацію в Торецьку
Головний редактор Суспільне Донбас Андрій Крамченков зазначив, що в Торецьку залишається 12 тис. людей, з них 13 дітей
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Вчора зі знімальною групою працювали в Торецьку. Якщо поміряти по мапі DeepState, то від центру Торецька до лінії фронту 6,5 км. Тобто дістають уже міномети, не те, що ствольна артилерія або ракети. У місті немає централізованого водопостачання, каналізації, не працює опалення. І при цьому за даними голови МВА у місті залишається 12 тис. людей, з них 13 дітей. Чого чекають ці люди, щоб евакуюватися під обстрілами?" - наголосив Крамченков.
За словами головного редактора Суспільне Донбас, люди продовжують жити у Торецьку, біля багатоповерхових будинків збудовані дерев'яні туалети, і ними користуються люди. Але при цьому їздять автомобілі, працюють магазини, банкомати, тобто такі контрасти.
"На південь від Торецька Авдіївський напрямок, найгарячіший. На північ Часів Яр - це панівні висоти з одного боку над Бахмутом, з іншого над Костянтинівкою, цей напрямок теж активно штурмують росіяни. Тобто між цими двома напрямками розташовано Торецьк, який якось продовжує жити, і який майже не евакуюється, - зауважив Крамченков.
- Протягом минулої доби на фронті відбулося щонайменше 91 бойове зіткнення. Водночас українські бійці відбили атаки РФ на 7 напрямках та знищили 980 окупантів.
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