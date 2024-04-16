З Олешок та Голої Пристані виїхали майже всі окупаційні служби й відбувається постійна ротація військових РФ, - журналістка Вірлич

Про це вона розповіла в етері Еспресо

"Населені пункти Олешки та Гола Пристань - тема табу для окупантів. Ці два міста розташовані дуже близько до Дніпра й дуже сильно постраждали від підтоплення внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС. Останнім часом окупанти дуже мало пишуть й надають інформації про Олешки та Голу Пристань, оскільки їм немає чого писати", - розповіла Вірлич.

За словами журналістки, окупанти посилюють тиск на місцеве населення на ТОТ.

"В Олешках та Голій Пристані залишилось дуже мало людей. До прикладу, дуже відоме соляне озеро в Голій Пристані давно вже не соляне. Там сьогодні вже прісна вода. Окупанти продовжують тиснути й переслідувати місцеве населення. Поза тим, з Олешок та Голої Пристані виїхали майже всі окупаційні служби. В цих містах постійно проходять ротації військових РФ. З цих населених пунктів постійно обстрілюють правобережжя Дніпра", - додала вона.