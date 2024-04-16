З Олешок та Голої Пристані виїхали майже всі окупаційні служби й відбувається постійна ротація військових РФ, - журналістка Вірлич
Головна редакторка херсонського видання Кавун.City Євгенія Вірлич повідомила, що росіяни продовжують тиснути й переслідувати місцеве населення на ТОТ
Про це вона розповіла в етері Еспресо
"Населені пункти Олешки та Гола Пристань - тема табу для окупантів. Ці два міста розташовані дуже близько до Дніпра й дуже сильно постраждали від підтоплення внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС. Останнім часом окупанти дуже мало пишуть й надають інформації про Олешки та Голу Пристань, оскільки їм немає чого писати", - розповіла Вірлич.
За словами журналістки, окупанти посилюють тиск на місцеве населення на ТОТ.
"В Олешках та Голій Пристані залишилось дуже мало людей. До прикладу, дуже відоме соляне озеро в Голій Пристані давно вже не соляне. Там сьогодні вже прісна вода. Окупанти продовжують тиснути й переслідувати місцеве населення. Поза тим, з Олешок та Голої Пристані виїхали майже всі окупаційні служби. В цих містах постійно проходять ротації військових РФ. З цих населених пунктів постійно обстрілюють правобережжя Дніпра", - додала вона.
- 10 квітня агенти партизанського руху "Атеш" зафіксували, що російські окупанти міняють розташування складів боєкомплектів у тимчасово окупованому Джанкої.
- 11 квітня стало відомо, що російські військові на тимчасово окупованих територіях Херсонської області відмовляються виконувати бойові завдання й самовільно покидають локації розміщення своїх військ
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.27 Купівля 39.27Продаж 39.77
- EUR Купівля 41.91Продаж 42.75
- Актуальне
- Важливе