Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією З початку доби на фронті зафіксували 117 боїв: на Покровському напрямку Сили оборони відбили 31 атаку

З початку доби на фронті зафіксували 117 боїв: на Покровському напрямку Сили оборони відбили 31 атаку

Катерина Ганжа
17 вересня, 2025 середа
17:23
Війна з Росією ЗСУ

Від початку доби 17 вересня на російсько-українському фронті зафіксували 117 бойових зіткнень. На Покровському напрямку Сили оборони України відбили 31 атаку противника

Зміст

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні станом на 16:00. 

"Сьогодні від вогню ворожої артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Нововасилівка, Гірки, Козаче, Товстодубове, Ромашкове, Середина-Буда, Рудак, Бобилівка Сумської області; Хрінівка Чернігівської області", - зазначили у Генштабі. 

Ситуація на основних напрямках 

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося сім бойових зіткнень з ворожими військами. Крім того, ворог завдав чотирьох авіаударів, скинувши десять керованих авіабомб, а також здійснив 119 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, з яких 13 — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки противника поблизу населених пунктів Вовчанськ, Одрадне та в бік Григорівки й Обухівки. Ще два бойові зіткнення тривають дотепер.

На Куп’янському напрямку російські окупанти чотири рази намагалися прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Борівська Андріївка, Богуславка та в напрямку Куп’янська. Дотепер триває одне бойове зіткнення.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила вісім атак в бік позицій українських підрозділів поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Дружелюбівка, Шандриголове, Середнє, Колодязі. Одне бойове зіткнення триває.

Десять ворожих атак відбили Сили оборони на Сіверському напрямку. Агресор проявляв активність у районах Григорівки, Дронівки, Виїмки, Федорівки та в бік Ямполя.

На Краматорському напрямку противник чотири рази намагався прорвати оборону наших захисників у напрямку населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Предтечине та в напрямку населеного пункту Никифорівка.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 штурмових дій у районах Щербинівки, Плещіївки, Катеринівки, Русиного Яру, Полтавки та в бік Миколайпілля. Три бойові зіткнення тривають досі.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 38 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Золотий Колодязь, Новоекономічне, Родинське, Миролюбівка, Промінь, Новоукраїнка, Нове Шахове та в напрямку Покровська. Сили оборони стримують натиск та відбили 31 атаку противника, досі бої тривають у семи локаціях.

На Новопавлівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Піддубне, Воскресенка, Комишуваха, Новогеоргіївка, Ольгівське, Іванівка. Сили оборони відбили дев’ять ворожих штурмів, ще чотири бойові зіткнення досі тривають.

На Гуляйпільському напрямку ворог атакував позиції наших оборонців у районі населеного пункту Полтавка. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Залізничне та Різдвянка.

На Оріхівському напрямку, за підтримки авіації, ворог наступав у районі населеного пункту Кам’янське — успіху не мав.

На Придніпровському напрямку ворог один раз марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту, також противник завдав авіаудару по районах населених пунктів Антонівка та Інгулка.

На решті напрямків — без змін.

  • Російська окупаційна армія протягом 16 вересня втратила понад тисячу військових, 5 танків та 36 артилерійських систем. 
