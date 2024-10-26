З початку доби на фронті зафіксували 90 боєзіткнень: найактивніше окупанти діють на Покровському та Курахівському напрямках

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні станом на 16:00.

"Окупанти продовжують застосовувати авіацію, зокрема КАБи, та здійснювати атаки майже на всіх напрямках сходу та півдня нашої країни, особливо активно на Покровському та Курахівському напрямках. Сили оборони тримають рубежі та вживають всі необхідні заходи для недопущення прориву оборони", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі додали, що за наявною інформацією, ворог завдав 18 авіаударів по території Курської області, застосувавши 29 КАБ.

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку сьогодні відбулося сім бойових зіткнень. Українські війська відбили чотири атаки росіян у районах Вовчанська та Стариці. Ще три боєзіткнення поблизу Стариці досі тривають.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили п’ять штурмових дій загарбників поблизу Кіндрашівки, Синьківки, Кругляківки, Берестового та Першотравневого. Поблизу Кругляківки та Кіндрашівки точиться ще три боєзіткнення. Ворог активно застосовує авіацію. Зазнали ударів КАБами Піщане, Глушківка, Загризове, також Берестове опинилось під ударами некерованих авіаційних ракет.

На Лиманському напрямку ворог, за підтримки авіації, атакує в районах Греківки, Макіївки, Тернів, Торського, Серебрянки та Григорівки. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже 12 боєзіткнень, з яких чотири тривають досі.

На Сіверському напрямку окупанти двічі атакували в районі Білогорівки, одне боєзіткнення досі триває.

На Торецькому напрямку противник шість разів атакував позиції наших військ поблизу Щербинівки. На даний час три атаки вже відбито.

Найгарячіше на Покровському напрямку. В районах Воздвиженки, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Миколаївки та Селидового точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив 20 спроб штурму українських позицій, 12 атак українські захисники вже відбли. Окупанти скинули авіабомбу в районі Мирнограду.

На Курахівському напрямку триває одинадцять боєзіткнень в районах населених пунктів Ізмайлівка, Степанівка, Новодмитрівка, Новоселидівка, Гостре, Дальнє, Антонівка, Єлизаветівка, Катеринівка. Українські захисники відбили сім ворожих штурмів.

На Оріхівському напрямку українські оборонці відбили атаку ворога в районі Новоданилівки. Загарбники активно застосовували авіацію по районах населених пунктів Мала Токмачка та Малі Щербаки.

На Придніпровському напрямку наші захисники відбили чотири атаки ворога. Окупанти завдали авіаційного удару населеному пункту Львове, застосувавши некеровані авіаційні ракети.