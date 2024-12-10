З початку доби на фронті відбулося 99 боїв: росіяни найактивніші на Лиманському та Покровському напрямках
З початку доби вівторка, 10 грудня, на фронті відбулося 99 бойових зіткнень. Найважча ситуація на Лиманському та Покровському напрямках Донецької області
Про це йдеться у денному зведенні Генштабу за 10 грудня.
Ситуація на фронті
- Поблизу населених пунктів Вовчанськ та Стариця на Харківському напрямку з початку доби ворог 4 рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, 2 боєзіткнення тривають до цього часу.
- На Куп’янському напрямку ворог здійснив 7 штурмових дій неподалік Петропавлівки, Колісниківки, Загризового та Лозової. 4 боєзіткнення закінчилося, ще 3 – тривають дотепер.
- На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 17 разів поблизу населених пунктів Греківка, Копанки, Надія, Макіївка, Ямполівка, Зарічне, Терни, Торське та у напрямках Дружелюбівки, Чернещини. Незавершеними залишилися 5 атак противника.
- Сили оборони відбили атаку росіян поблизу Білої Гори на Краматорському напрямку.
- На Торецькому напрямку противник атакував 5 разів неподалік населених пунктів Торецьк та Диліївка.
- На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 21 спробу потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Новий Труд, Зелене, Піщане, Покровськ та Шевченко. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 14 атак, 7 боєзіткнень - досі тривають. Втрати ворога уточнюються.
- Сьогодні на Курахівському напрямку ворог 14 разів атакував поблизу населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Зоря, Курахове, Дачне та Дальнє. 6 боєзіткнень завершено, ще 8 – продовжуються дотепер. Крім того, на напрямку активно діяла авіація противника, авіаударів зазнали Улакли, Олексіївка та Костянтинопіль, всього було скинуто 13 КАБів.
- На Времівському напрямку окупанти 11 разів атакували позиції наших військ біля Веселого Гаю, Костянтинопільського, Розливу, Сухих Ялів, Благодатного, Макарівки, в напрямках Новосілки та Зеленого Поля, 6 боєзіткнень продовжуються дотепер. Також росіяни завдали авіаударів по Олексіївці та Костянтинополю, застосувавши 6 КАБ.
- На Оріхівському напрямку противник тричі атакував в районах Новоандріївки та П’ятихаток.
- На Придніпровському напрямку наші війська відбили 2 атаки противника, противник успіху не мав.
- В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України потягом доби відбили 11 атак російських загарбників, ще три атаки тривають. Противник здійснив понад 110 обстрілів.
- На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.
"Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Натомість Сили оборони України зривають підступні плани ворога, завдаючи йому значних втрат у живій силі та техніці", - пише Генштаб.
Від початку доби з території РФ терористи продовжили обстрілювати прикордонні населені пункти. Від ударів, зокрема, постраждали Галаганівка, Прогрес Чернігівської області та Тимофіївка Харківської області.
- Інформаційний OSINT-проєкт DeepState повідомив, що росіяни просунулися біля Олександрії на Сумщині. Водночас у Сумській ОВА заперечили прорив кордону окупантами.
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