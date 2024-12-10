З початку доби на фронті відбулося 99 боїв: росіяни найактивніші на Лиманському та Покровському напрямках

Про це йдеться у денному зведенні Генштабу за 10 грудня.

Ситуація на фронті

Поблизу населених пунктів Вовчанськ та Стариця на Харківському напрямку з початку доби ворог 4 рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, 2 боєзіткнення тривають до цього часу.

напрямку з початку доби ворог 4 рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, 2 боєзіткнення тривають до цього часу. На Куп’янському напрямку ворог здійснив 7 штурмових дій неподалік Петропавлівки, Колісниківки, Загризового та Лозової. 4 боєзіткнення закінчилося, ще 3 – тривають дотепер.

напрямку ворог здійснив 7 штурмових дій неподалік Петропавлівки, Колісниківки, Загризового та Лозової. 4 боєзіткнення закінчилося, ще 3 – тривають дотепер. На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 17 разів поблизу населених пунктів Греківка, Копанки, Надія, Макіївка, Ямполівка, Зарічне, Терни, Торське та у напрямках Дружелюбівки, Чернещини. Незавершеними залишилися 5 атак противника.

напрямку загарбницька армія атакувала 17 разів поблизу населених пунктів Греківка, Копанки, Надія, Макіївка, Ямполівка, Зарічне, Терни, Торське та у напрямках Дружелюбівки, Чернещини. Незавершеними залишилися 5 атак противника. Сили оборони відбили атаку росіян поблизу Білої Гори на Краматорському напрямку.

напрямку. На Торецькому напрямку противник атакував 5 разів неподалік населених пунктів Торецьк та Диліївка.

напрямку противник атакував 5 разів неподалік населених пунктів Торецьк та Диліївка. На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 21 спробу потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Новий Труд, Зелене, Піщане, Покровськ та Шевченко. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 14 атак, 7 боєзіткнень - досі тривають. Втрати ворога уточнюються.

напрямку з початку доби окупанти здійснили 21 спробу потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Новий Труд, Зелене, Піщане, Покровськ та Шевченко. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 14 атак, 7 боєзіткнень - досі тривають. Втрати ворога уточнюються. Сьогодні на Курахівському напрямку ворог 14 разів атакував поблизу населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Зоря, Курахове, Дачне та Дальнє. 6 боєзіткнень завершено, ще 8 – продовжуються дотепер. Крім того, на напрямку активно діяла авіація противника, авіаударів зазнали Улакли, Олексіївка та Костянтинопіль, всього було скинуто 13 КАБів.

напрямку ворог 14 разів атакував поблизу населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Зоря, Курахове, Дачне та Дальнє. 6 боєзіткнень завершено, ще 8 – продовжуються дотепер. Крім того, на напрямку активно діяла авіація противника, авіаударів зазнали Улакли, Олексіївка та Костянтинопіль, всього було скинуто 13 КАБів. На Времівському напрямку окупанти 11 разів атакували позиції наших військ біля Веселого Гаю, Костянтинопільського, Розливу, Сухих Ялів, Благодатного, Макарівки, в напрямках Новосілки та Зеленого Поля, 6 боєзіткнень продовжуються дотепер. Також росіяни завдали авіаударів по Олексіївці та Костянтинополю, застосувавши 6 КАБ.

напрямку окупанти 11 разів атакували позиції наших військ біля Веселого Гаю, Костянтинопільського, Розливу, Сухих Ялів, Благодатного, Макарівки, в напрямках Новосілки та Зеленого Поля, 6 боєзіткнень продовжуються дотепер. Також росіяни завдали авіаударів по Олексіївці та Костянтинополю, застосувавши 6 КАБ. На Оріхівському напрямку противник тричі атакував в районах Новоандріївки та П’ятихаток.

напрямку противник тричі атакував в районах Новоандріївки та П’ятихаток. На Придніпровському напрямку наші війська відбили 2 атаки противника, противник успіху не мав.

напрямку наші війська відбили 2 атаки противника, противник успіху не мав. В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України потягом доби відбили 11 атак російських загарбників, ще три атаки тривають. Противник здійснив понад 110 обстрілів.

підрозділи Сил оборони України потягом доби відбили 11 атак російських загарбників, ще три атаки тривають. Противник здійснив понад 110 обстрілів. На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.

"Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Натомість Сили оборони України зривають підступні плани ворога, завдаючи йому значних втрат у живій силі та техніці", - пише Генштаб.

Від початку доби з території РФ терористи продовжили обстрілювати прикордонні населені пункти. Від ударів, зокрема, постраждали Галаганівка, Прогрес Чернігівської області та Тимофіївка Харківської області.