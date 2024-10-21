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Війна з Росією: хроніка
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З початку повномасштабної війни 311 людей загинули через вибухонебезпечні предмети на деокупованих територіях

Дар'я Куркіна
21 жовтня, 2024 понедiлок
19:57
Війна з Росією міни

Від початку повномасштабної війни на деокупованих українських територіях підірвалися 1052 людини: 741 дістала поранення, 311 загинули

Зміст

Про це повідомив представник Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки Олександр Рябцев під час засідання Робочої групи Дитячого фонду ООН, передає Міноборони.

 

"Найбільше нещасних випадків трапилося через необережне поводження із вибухонебезпечними предметами — 221 постраждалий. Крім того, 188 випадків трапилося під час проведення сільськогосподарських робіт, 145 – під час подорожей та 123 — у ході проведення побутових робіт", - розповів Рябцев.


Відповідно до даних секретаріату Національного органу з протимінної діяльності, 75% нещасних випадків спричинені мінами.


Водночас раніше Міністерство оборони повідомляло, що в зоні бойових дій не спрацьовує до 20% снарядів та інших боєприпасів. Також приблизно п’ята частина території України потребує очищення від боєприпасів, які не розірвались.

 

  • У вересні в ООН інформували, що на повне розмінування території України традиційними методами може знадобитися сотня років, технології допоможуть прискорити цей процес.

     
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
російська армія
окупанти
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