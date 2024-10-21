З початку повномасштабної війни 311 людей загинули через вибухонебезпечні предмети на деокупованих територіях

Про це повідомив представник Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки Олександр Рябцев під час засідання Робочої групи Дитячого фонду ООН, передає Міноборони.

"Найбільше нещасних випадків трапилося через необережне поводження із вибухонебезпечними предметами — 221 постраждалий. Крім того, 188 випадків трапилося під час проведення сільськогосподарських робіт, 145 – під час подорожей та 123 — у ході проведення побутових робіт", - розповів Рябцев.



Відповідно до даних секретаріату Національного органу з протимінної діяльності, 75% нещасних випадків спричинені мінами.



Водночас раніше Міністерство оборони повідомляло, що в зоні бойових дій не спрацьовує до 20% снарядів та інших боєприпасів. Також приблизно п’ята частина території України потребує очищення від боєприпасів, які не розірвались.