З початку повномасштабної війни Повітряні сили знищили понад 8 тис. цілей окупантів

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

"За два з половиною роки Повітряні сили знищили понад 8000 повітряних цілей ворога: сотні літаків та вертольотів, тисячі крилатих ракет та безпілотників. Українські пілоти здійснили понад 20 тисяч бойових вильотів, більшість – на бойове застосування авіаційних засобів ураження... Якісно та уміло застосовуючи сучасне західне озброєння, воїни Повітряних Сил проявили неабияку мужність, героїзм, професіоналізм та винахідливість", - розповів він, вітаючи бійців ПС ЗСУ із професійним святом.

Олещук також додав, що торік звертався до командувачів повітряних сил країн НАТО із гаслом "Перемога на землі – кується в небі!". Командувач закликав колег створити міцну авіаційну коаліцію, ще напередодні повномасштабного вторгнення говорив із ними про закрите небо над Україною і про необхідність посилення української протиповітряної оборони.

"Битва за небо триває. Цілодобово ворог атакує нас бомбами та ракетами, проводить повітряну розвідку, щоночі б’є ударними безпілотниками. Повітряні сили, пліч-о-пліч з протиповітряною обороною усіх Сил оборони України, відбивають удари. Наскільки це можливо, знищують засоби повітряного нападу противника, б’ють ворога з повітря, тримають оборону на землі", - підкреслив Олещук.



За його словами, у період широкомасштабного вторгнення за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, 4475 військовослужбовців Повітряних сил відзначені державними нагородами, 47 з них стали Героями України, 25 - посмертно.



"Нині я вітаю усіх військовослужбовців та ветеранів Повітряних Сил із 20-ю річницею, дякую усім, хто докладає максимум зусиль для нашої перемоги! Дякую партнерам, волонтерам, громадянському суспільству, всім, хто допомагає ставати нам сильнішими у боротьбі за мир і свободу для нашої України!", - підсумував командувач.