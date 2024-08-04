Сили ППО за ніч знищили усі 5 "шахедів", якими росіяни атакували Україну
У ніч на неділю, 4 серпня, російські окупанти запустили для атаки по території України ударні безпілотники і ракети. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити усі ворожі "шахеди"
Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Зазначається, що цієї ночі ворог завдав удару двома зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Курської області по Полтавщині та 5 ударними БПЛА Shahed, запущених з Приморсько-Ахтарська у РФ.
Силами та засобами мобільних вогневих груп Сил оборони України та підрозділів радіоелектронної боротьби Повітряних Сил збито 5 БПЛА Shahed-131/136 у Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій областях.
- Окупаційні війська РФ у суботу, 3 серпня, вдруге атакували Покровськ на Донеччині. Внаслідок удару одна людина загинула, ще двоє поранені.
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