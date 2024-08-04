Сили ППО за ніч знищили усі 5 "шахедів", якими росіяни атакували Україну

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Зазначається, що цієї ночі ворог завдав удару двома зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Курської області по Полтавщині та 5 ударними БПЛА Shahed, запущених з Приморсько-Ахтарська у РФ.

Силами та засобами мобільних вогневих груп Сил оборони України та підрозділів радіоелектронної боротьби Повітряних Сил збито 5 БПЛА Shahed-131/136 у Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій областях.